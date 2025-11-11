"Это будет скоро": Криштиану Роналду рассказал, когда может завершить футбольную карьеру

Один из лучших футболистов в истории, португалец Криштиану Роналду намекнул, что может завершить профессиональную карьеру уже очень скоро. По его словам, он все еще имеет незавершенные дела в футболе.

Действующий контракт Роналду с саудовским клубом "Аль-Насср" истекает в июне 2027-го года. Впрочем, Криштиану также имеет амбиции завоевать победу на Чемпионате Мира-2026, который состоится в 2026-м году в Канаде, Мексике и США. О своих планах Роналду рассказал в интервью журналисту Пирсу Моргану.

На уточняющий вопрос о том, что означает "скоро", Роналду пошутил, что это означает "через 10 лет".

"Нет, я шучу. Я наслаждаюсь каждым моментом сейчас. Но, как ты знаешь, в футболе, когда ты достигаешь определенного возраста, ты начинаешь считать месяцы очень быстро. Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Я забиваю голы, я все еще чувствую себя быстрым и резким. Я наслаждаюсь игрой за национальную сборную. Но также я должен быть честным. Что имею в виду, говоря скоро, — это один или два года", — заявил Роналду.

При этом он подтвердил, что Чемпионат мира-2026 станет последним Чемпионатом миром в его карьере. Роналду, который является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, имея 143 гола за Португалию в своем активе, признал, что в 2026-м году ему уже будет 41 год.

"Я отдал всего себя футболу. Я был в этой игре последние 25 лет. Я сделал все. Я имею много рекордов за клуб и сборную. Я очень горжусь собой. Поэтому давайте наслаждаться моментом, жить моментом", — подчеркнул Португалец.

8 ноября Криштиану Роналду забил свой 953-й гол в карьере, отличившись с пенальти.

Также в активе португальского нападающего 259 голевых передач в 1296 матчах.

Sky Sports подсчитал, что если Роналду сохранит текущий темп забивания голов, то к октябрю 2026-го года сможет пересечь планку в 1000 забитых голов в карьере.

инфографика о том, когда Роналду может забить 1000-й гол в карьере

Роналду остается лучшим бомбардиром в истории Лиги Чемпионов со 140 голами, а также в истории отборов на Чемпионат мира с 41 голом.

Сборная Португалии практически гарантировала себе участие в Чемпионате мира-2026. В 4 матчах отбора португальцы набрали 10 очков, опережая Венгрию, которая идет второй, на 5 очков. В ноябре команде, капитаном которой уже много лет является Роналду, ожидают матчи против Ирландии и Армении.

Напомним, что в октябре Криштиану Роналду стал первым в истории футбола игроком-миллиардером.