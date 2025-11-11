"Це буде скоро": Кріштіану Роналду розповів, коли може завершити футбольну кар'єру

Один з найкращих футболістів в історії, португалець Кріштіану Роналду натякнув, що може завершити професійну кар'єру вже дуже скоро. За його словами, він все ще має незавершені справи у футболі.

Чинний контракт Роналду з саудівським клубом "Аль-Насср" спливає в червні 2027-го року. Утім Кріштіану також має амбіції завоювати перемогу на Чемпіонаті Світу-2026, який відбудеться в 2026-му році в Канаді, Мексиці та США. Про свої плани Роналду розповів в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану.

На уточнююче питання про те, що означає "скоро", Роналду пожартував, що це означає "за 10 років".

"Ні, я жартую. Я насолоджуюсь кожним моментом зараз. Але, як ти знаєш, в футболі, коли ти досягаєш певного віку, ти починаєш рахувати місяці дуже швидко. Зараз я почуваюсь дуже добре. Я забиваю голи, я все ще почуваю себе швидким та різким. Я насолоджуюсь грою за національну збірну. Але також я маю бути чесним. Що маю на увазі, говорячи скоро, — це один чи два роки", — заявив Роналду.

При цьому він підтвердив, що Чемпіонат світу-2026 стане останнім Чемпіонатом світом в його кар'єрі. Роналду, який є найкращим бомбардиром в історії національних збірних, маючи 143 голи за Португалію в своєму активі, визнав, що в 2026-му році йому вже буде 41 рік.

"Я віддав всього себе футболу. Я був в цій грі останні 25 років. Я зробив усе. Я маю багато рекордів за клуб та збірну. Я дуже пишаюся собою. Тож давайте насолоджуватися моментом, жити моментом", — підкреслив Португалець.

8 листопада Кріштіану Роналду забив свій 953-й гол в кар'єрі, відзначившись з пенальті.

Також в активі португальського нападника 259 гольових передач у 1296 матчах.

Sky Sports підрахував, що якщо Роналду збереже поточний темп забивання голів, то до жовтня 2026-го року зможе перетнути планку в 1000 забитих голів в кар'єрі.

інфографіка про те, коли Роналду може забити 1000-й гол в кар'єрі

Роналду залишається найкращим бомбардиром в історії Ліги Чемпіонів з 140 голами, а також в історії відборів на Чемпіонат світу з 41 голом.

Збірна Португалії практично гарантувала собі участь в Чемпіонаті світу-2026. В 4 матчах відбору португальці набрали 10 очок, випереджаючи Угорщину, яка йде другою, на 5 очок. У листопаді на команду, капітаном якої вже багато років є Роналду, очікують матчі проти Ірландії та Вірменії.

Нагадаємо, що в жовтні Кріштіану Роналду став першим в історії футболу гравцем-мільярдером.