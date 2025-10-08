Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії, — Bloomberg
40-річний Кріштіану Роналду, нападник збірної Португалії та клубу "Аль-Наср", став першим в історії футболу гравцем-мільярдером. За підрахунками Bloomberg, багатодітний батько-спортсмен заробляє майже $400 за хвилину.
Bloomberg Billionaires Index, який відстежує статки найбагатших людей світу, враховував заробіток за кар'єру, інвестиції та спонсорські контракти.
Після вивчення всіх даних з'ясувалося, що статки футболіста становлять $ 1,4 млрд.
Згідно з оприлюдненою інформацією, його зарплата в період із 2002 до 2023 року становила понад $550 млн, а також його доходи від угод і спонсорства, включно з 10-річним контрактом із Nike на суму майже $18 млн.
Коли Роналду приєднався до "Аль-Насру" в Саудівській професійній лізі 2022 року, він став найбільш високооплачуваним гравцем в історії футболу з річною зарплатою у $240 млн.
Контракт Кріштіану закінчувався в червні 2025 року, але футболіст підписав новий, на два роки, за яким отримає понад $400 млн. Водночас ще в травні він натякав, що може попрощатися з клубом.
Це підписання стало дуже своєчасним. Португалець перебуває на схилі своєї ігрової кар'єри, але контракт із саудівським клубом "Аль-Наср" з Ер-Ріяда впевнено вивів його в число найбагатших спортсменів.
Мігель Маркеш, який допомагає Роналду управляти статками через лісабонську компанію LMcapital Wealth Management, відмовився коментувати чисту вартість гравця, як і одне із зовнішніх PR-агентств португальця.
Один із головних суперників Роналду на футбольному полі, нападник збірної Аргентини та "Інтер Маямі" Ліонель Мессі, за свою кар'єру заробив понад $600 млн до вирахування податків.
Тривалий час Мессі та Роналду боролися за звання найвидатнішого гравця й отримували приблизно однакову зарплату. Але 2023 року їхні доходи різко розійшлися: Роналду перейшов до команди з Перської затоки, а Мессі — до клубу MLS "Інтер Маямі".
Після завершення кар'єри аргентинець має намір отримати частку в американському клубі, що може знову зрівняти Ліонеля з його давнім суперником.
Зі свого боку Роналду після завершення кар'єри мріє володіти кількома футбольними клубами. Так, наприклад, вчинив Девід Бекхем, нинішній власник "Інтер Маямі".
Нагадаємо, у квітні 2025 року Кріштіану Роналду найняв нових охоронців і посилив охорону свого будинку в Ер-Ріяді. Футболістові почали погрожувати в соцмережах.
Також повідомлялося, що на що Кріштіану Роналду витрачає свою нечувану зарплату, яка становить 370 доларів на хвилину.