Франция — Украина: онлайн-трансляция матча отбора на ЧМ-2026

В пятом для себя матче квалификации к чемпионату мира-2026 национальная сборная Украины встретится в Париже со сборной Франции.

47 мин. Фол Михайличенко против Олисе на левом фланге обороны. Подача получилась высокой и неудачной.

46 мин. Перерыв завершен. Через мгновение начнется вторая половина игры.

Команды уходят на перерыв. Счет 0-0.

+ 2 минуты.

44 мин. Фол Мбаппе против Ярмолюка на левом фланге атаки.

41 мин. Брэдли Барколя ушел от защитника и зарядил мощно с линии штрафной. Трубин увидел удар с опозданием, но все же вытащил мяч из правой девятки.

38 мин. Прострел Шерки с правого фланга снял над штрафной Сваток.

33 мин. Снова сборная Франции у наших ворот.

31 мин. Арбитр показывает желтую карточку. Ману Коне наказан за грубый фол и пропустит следующую игру.

29 мин. Барколя не зацепился за передачу на левый фланг штрафной мимо Забарного.

25 мин. Французы продолжают контролировать игру. 8-0 по ударам в пользу хозяев поля.

23 мин. Сваток прочитал пас Бредли Барколя с левого фланга штрафной на Мбаппе на второй темп.

19 мин. Очеретько приземлился неудачно после столкновения с Кунде у чужой штрафной и получил повреждение.

17 мин. Мбаппе решился на дальний удар и направил мяч в правый нижний угол. Анатолию Трубину пришлось постараться, чтобы не дать ему пройти. Назначен угловой в пользу сборной Франции.

15 мин. Подачу Шерки с правого фланга снял над штрафной Илья Забарный.

14 мин. Без мяча играет сборная Украины.

13 мин. Олег Очеретько необдуманно пошел в жесткий подкат и чудом избежал наказания. Арбитр зафиксировал фол, но ограничился лишь свистком и не стал показывать карточку.

12 мин. Защитники выбивают мяч после прострела, который выполнил Жуль Кунде.

10 мин. Французы перепасовываются, пытаясь найти подход к воротам Трубина, но неточный пас приводит к потере. Лайнсмен фиксирует, что мяч ушел за боковую, и вбрасывать будет сборная Украины.

6 мин. Михавко головой остановил сильный дальний удар Шерки с правого фланга.

4 мин. Олисе мог открыть счет! Оказавшись в свободной зоне внутри штрафной, он пробил точно по центру ворот, но Анатолий Трубин блестяще среагировал и парировал удар, не дав мячу влететь в сетку.

3 мин. Ярмолюк отобрал мяч у Мбаппе на правой бровке в защите.

1 мин. Матч начался!

Франция – Украина: до начала матча

Игроки вышли на поле, звучит национальный гимн Украины.

Стали известны 11 игроков, которые попали в стартовый состав сборной Украины.

11 игроков, которые попали в стартовый состав сборной Украины

Украина: Трубин — Караваев, Забарный, Сваток, Михавко, Михайличенко — Очеретько, Ярмолюк, Назарина — Гуцуляк, Яремчук.

Запасные: Волынец, Резник, Конопля, Бондарь, Калюжный, Ванат, Шапаренко, Цыганков, Миколенко, Судаков, Волошин, Зубков.

Удивил ли вас Сергей Ребров своим выбором?

Что говорят тренеры:

"Мы уважаем сборную Франции, но должны думать о своей игре. Мы проанализировали предыдущую встречу и сделаем все, чтобы завтра взять очки. Для нас каждый матч важен. Игроки, которые будут выходить на поле, будут играть на максимуме, чтобы забрать очки у Франции. Обе игры очень важны, поэтому сейчас нет смысла думать только о поединке с Исландией", — Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины по футболу.

"Каждый матч — это учебный опыт, и некоторые игры решающие по разным причинам. Мы осознаем важность завтрашнего матча, поскольку он может обеспечить нам выход в финальную часть чемпионата мира. Но именно предыдущие четыре матча позволили нам достичь этого уровня. Некоторые моменты будут нам полезны", — Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции по футболу.

Франция – Украина: где смотреть

Матч покажет стриминговый сервис "Мегого".

Франция — Украина

Начало трансляции в 21:45 по Киеву.

Франция – Украина: прогноз букмекеров

Команда Реброва гарантирует место в первой двойке в случае победы над французами и потери очков Исландией в игре с Азербайджаном. Также шанс сохраняется, если Украина сыграет вничью, а Исландия проиграет.

У букмекеров фаворитом предстоящей встречи является Франция. Ставки на ее победу составляют 1.20, на ничью — 7.27, а на успех Украины — 14.20.

Отбор на ЧМ-2026 Группа Украины

Команда Сергея Реброва соревнуется в группе D против Франции, Исландии и Азербайджана.

Отбор на ЧМ-2026 Группа D

Свой путь в отборе на чемпионат мира подопечные Реброва начали с поражения 0-2 против сборной Франции, и боевой ничьи 1-1 против команды Азербайджана. Дальше последовали две важные победы подряд.