Франція 1 — 0 Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2026

У п'ятому для себе матчі кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 національна збірна України зустрінеться в Парижі зі збірною Франції.

63 хв. Франція контролює м'яч. 15:1 — загальна кількість ударів на користь підопічних Дешама.

59 хв. Барколя з лівого флангу штрафного накинув на дальню сторону поля, де Кунде з льоту пробив повз ворота Трубіна.

58 хв. Небезпечний момент! Знову Мбаппе підхопив м'яч у штрафному майданчику і направив його далеко в бік від правої штанги. Команда Україна виконає удар від воріт.

Мбаппе реалізує пенальті блискучим ударом під поперечину, не давши голкіперу на нього зреагувати.

ГОООООООЛ!

55 хв. Тарас Михавко занадто агресивно пішов у підкат, і арбітр фіксує порушення правил. Рефері вказує на одинадцятиметрову позначку. Пенальті призначено на користь команди Франція!

53 хв. Україна більше діє з м'ячем.

52 хв. VAR виніс рішення щодо епізоду в штрафному майданчику — пенальті не призначено. Гра триває.

50 хв. Перерва в грі, і арбітр Славко Вінчич, мабуть, отримав сигнал від асистента і за допомогою системи VAR з'ясує, чи були підстави для призначення пенальті. Це може бути цікаво!

47 хв. Фол Михайличенка проти Олісе на лівому фланзі оборони. Подача вийшла високою і невдалою.

46 хв. Перерва завершена. За мить розпочнеться друга половина гри.

Команди йдуть на перерву. Рахунок 0-0.

+ 2 хвилини.

44 хв. Фол Мбаппе проти Ярмолюка на лівому фланзі атаки.

41 хв. Бредлі Барколя відірвався від захисника і потужно пробив з лінії штрафного майданчика. Трубін побачив удар із запізненням, але все ж витягнув м'яч з правої дев'ятки.

38 хв. Простріл Шерки з правого флангу зняв над штрафним Сваток.

33 хв. Знову збірна Франції біля наших воріт.

31 хв. Арбітр показує жовту картку. Ману Коне покараний за грубий фол і пропустить наступну гру.

29 хв. Барколя не зачепився за передачу на лівий фланг штрафного майданчика повз Забарного.

25 хв. Продовжують французи контролювати гру. 8-0 за ударами на користь господарів поля.

23 хв. Сваток прочитав пас Бредлі Барколя з лівого флангу штрафного на Мбаппе на другий темп.

19 хв. Очеретько невдало приземлився після зіткнення з Кунде біля чужого штрафного майданчика та отримав травму.

17 хв. Мбаппе зважився на дальній удар і направив м'яч у правий нижній кут. Анатолію Трубіну довелося докласти зусиль, щоб не дати йому пройти. Призначено кутовий на користь збірної Франції.

15 хв. Подачу Шерки з правого флангу зняв над штрафним Ілля Забарний.

14 хв. Без м'яча грає збірна України.

13 хв. Олег Очеретько необдумано пішов у жорсткий підкат і дивом уникнув покарання. Арбітр зафіксував фол, але обмежився лише свистком і не став показувати картку.

12 хв. Захисники вибивають м'яч після прострілу, який виконав Жуль Кунде.

10 хв. Французи перепасовуються, намагаючись знайти підхід до воріт Трубіна, але неточний пас призводить до втрати. Лайнсмен фіксує, що м'яч вийшов за бокову лінію, і вкидати буде збірна України.

6 хв. Михавко головою зупинив сильний дальній удар Шеркі з правого флангу.

4 хв. Олісе міг відкрити рахунок! Опинившись у вільній зоні всередині штрафного майданчика, він пробив точно по центру воріт, але Анатолій Трубін блискуче зреагував і парирував удар, не давши м'ячу влетіти в сітку.

3 хв. Ярмолюк відібрав м'яч у Мбаппе на правій брівці в захисті.

1 хв. Матч розпочався!

Франція — Україна: до початку матчу

Гравці вийшли на поле, звучить національний гімн України.

Стали відомі 11 гравців, які потрапили до стартового складу збірної України.

Україна: Трубін — Караваєв, Забарний, Сваток, Михавко, Михайличенко — Очеретько, Ярмолюк, Назарина — Гуцуляк, Яремчук.

Запасні: Волинець, Різник, Конопля, Бондар, Калюжний, Ванат, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Судаков, Волошин, Зубков.

Чи здивував вас Сергій Ребров своїм вибором?

Що кажуть тренери:

"Ми поважаємо збірну Франції, але повинні думати про свою гру. Ми проаналізували попередню зустріч і зробимо все, щоб завтра взяти очки. Для нас кожен матч важливий. Гравці, які виходитимуть на поле, гратимуть на максимумі, щоб забрати очки у Франції. Обидві гри дуже важливі, тому зараз немає сенсу думати тільки про поєдинок з Ісландією", — Сергій Ребров, головний тренер збірної України з футболу.

"Кожен матч — це навчальний досвід, і деякі ігри вирішальні з різних причин. Ми усвідомлюємо важливість завтрашнього матчу, оскільки він може забезпечити нам вихід до фінальної частини чемпіонату світу. Але саме попередні чотири матчі дозволили нам досягти цього рівня. Деякі моменти будуть нам корисні", — Дідьє Дешам, головний тренер збірної Франції з футболу.

Франція — Україна: де дивитися

Матч покаже стріминговий сервіс "Мегого".

Початок трансляції о 21:45 за Києвом.

Франція — Україна: прогноз букмекерів

Команда Реброва гарантує місце в першій двійці в разі перемоги над французами та втрати очок Ісландією у грі з Азербайджаном. Також шанс зберігається, якщо Україна зіграє внічию, а Ісландія програє.

У букмекерів фаворитом майбутньої зустрічі є Франція. Ставки на її перемогу становлять 1.20, на нічию — 7.27, а на успіх України — 14.20.

Відбір на ЧС-2026 Група України

Команда Сергія Реброва змагається в групі D проти Франції, Ісландії та Азербайджану.

Свій шлях у відборі на чемпіонат світу підопічні Реброва розпочали з поразки 0-2 проти збірної Франції, і бойової нічиєї 1-1 проти команди Азербайджану. Далі були дві важливі перемоги поспіль.