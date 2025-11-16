Украина — Исландия: онлайн-трансляция матча отбора на ЧМ-2026

Украинская сборная подходит к решающему поединку отбора на ЧМ-2026, занимая третью строчку в своей группе. Чтобы пробиться в плей-офф, "сине-желтым" необходимо лишь одно — победить Исландию.

Украина — Исландия: до начала матча

Стали известны 11 игроков, которые попали в стартовый состав сборной Украины.

11 игроков, которые попали в стартовый состав сборной Украины Фото: УАФ

Украина: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Малиновский, Калюжный, Ярмолюк — Цыганков, Ванат, Зубков.

Запасные: Волынец, Резник, Михайличенко, Сваток, Бондарь, Яремчук, Шапаренко, Гуцуляк, Михавко, Назарина, Волошин, Караваев.

Что говорят тренеры:

"Мы должны сохранить то, что было в Исландии: быстрые атаки первого тайма, из которых мы забивали. И подборки во втором тайме — они тоже приносили голы. Эти факторы важно сохранить. Но сегодня мы должны быть более агрессивными, ведь играем дома и нас устраивает только победа. Мы должны думать о том, как забивать. Наша задача — выйти с правильным настроем и пониманием, как одержать победу. Надеюсь, что так и будет", — Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины по футболу.

"Все осознают, насколько сегодняшняя игра важна для нас и Украины. Для обеих сборных поединок будет решающим, и я надеюсь, что сегодня вы увидите действительно драматическую встречу с борьбой все 90 минут. Я вижу, что с каждым международным окном мы добавляем. Я доволен своей командой. Уверен, вы увидите очень серьезный и качественный поединок. И мы также ожидаем, что команды покажут свой максимум", — Арнан Гуннлаугссон, главный тренер сборной Исландии по футболу.

Украина — Исландия: где смотреть

Матч покажет стриминговый сервис "Мегого".

Украина — Исландия Фото: Megogo

Начало трансляции в 19:00 по Киеву.

Украина — Исландия: прогноз букмекеров

На встрече Украина – Исландия будет работать судейская бригада из Англии во главе с Энтони Тейлором. Его помощниками назначены Гарри Бесвик и Адам Нанн, а функции четвертого арбитра выполнит Сэм Баррот. Матч обслужат с применением системы VAR: главным по повторам станет Стюарт Аттуэлл, его ассистентом — Даррен Ингленд.

Коэффициенты букмекеров на игру Украина – Исландия распределились следующим образом:

Победа Украины — 1.68

Ничейный результат — 3.69

Победа Исландии — 5.42

Отбор на ЧМ-2026 Группа Украины

Команда Сергея Реброва соревнуется в группе D против Франции, Исландии и Азербайджана. Сегодня сборная проведет последний матч в рамках группового этапа против Исландии.

Отбор на ЧМ-2026 Группа D Фото: Из открытых источников

Свой путь в отборе на чемпионат мира подопечные Реброва начали с поражения 0-2 против сборной Франции, и боевой ничьи 1-1 против команды Азербайджана. Дальше последовали две важные победы подряд и крупное поражение от лидера группы. Судьба последней путевки в стыковые матчи решится сегодня на стадионе в Варшаве (Польша).