Ее можно использовать в медицине и трансплантологии

Группа исследователей из Мадридского университета Карлоса III, Центра по исследованиям в сфере энергетики, окружающей среды и технологий, а также мадридского Университетского госпиталя Грегорио Мараньона разработали 3D-принтер, который печатает с использованием биологических материалов. Об этом пишет Популярная механика.

Как показали исследования, полученная кожа полностью функциональна, и ее можно использовать в медицине и трансплантологии, а также для тестирования косметической продукции и бытовой химии.

Кожа создается с помощью так называемых "биочернил". Как отмечает один из исследователей Хуан Франсиско дел Каньисо, ключевое значение для создания технологии имело понимание того, как именно нужно смешивать и наносить биоматериалы, чтобы клетки могли функционировать. Кожа печатается слой за слоем, повторяя строение настоящей человеческой кожи.

"Распечатанная" кожа, которая, как и человеческая, состоит из эпидермиса и дермы, биологически активна и сама производит коллаген, придающий ей эластичность. Как подчеркивают ученые, если для печати использовать биоматериал от конкретного человека, можно за короткий срок создать кожу, пригодную для трансплантации — например, в случае серьезного ожога.

Фирма BioDan Group, принимавшая участие в разработке, планирует вывод продукта на рынок. В компании отмечают главные преимущества технологии печати кожи: быстрота создания и возможность автоматизации производства.