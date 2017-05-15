Британские ученые создали находку для шпиона

Используя устройство, вы можете быть уверены, что с вашей психикой все в порядке

В Бристольском университете создали устройство, позволяющее дошептаться до собеседника, находящегося на расстоянии до 30 м.

Его создатель Асьер Марзо признает, что прототип устройства не самый тонкий и компактный, но если его доработать и усовершенствовать, он окажется полезным как для структур обороны, так и для служб спасения. А также для дайверов.

Как передают мировые СМИ со ссылкой на New Scientist, устройство использует ультразвук чтобы передать слова только нужному собеседнику, и никому не позволяет подслушать сказанное.

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Единственная загвоздка в том, что пока что изобретение представляет собой мегафон с проводами, который устанавливается на лоб и закрепляется электродами у рта. Последние захватывают электрические сигналы от лицевых мышц, когда человек что-либо произносит.

Марзо и его коллеги разработали механизм, который распознает электрические сигналы, связанные с 10 словами, включая "назад", "стоп", "да" и "нет". При тестировании алгоритм распознал 80% слов, даже когда человек намеренно произносил их неверно.

Затем механизм снабдили динамиками, которые воспроизводят слова в ультразвуке и излучают его под углом в 6°. Это позволяет звуку достигать ушей только конкретного человека, который находится на пути сигнала.

Фактически, Марзо создал при помощи науки и технологий явление, способное свести с ума или просто-напросто напугать: когда вы внезапно слышите шепот, но рядом в этот момент никого нет. Устройство работает по такому же принципу, только вы можете быть уверены, что с вашей психикой все в порядке.

Напомним, швейцарские ученые разработали программу, позволяющую общаться полностью парализованным пациентам.