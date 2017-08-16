Экран устройства будет покрыт полимером, способным восстанавливать его после повреждений

Компания Motorola получила патент на смартфон с самовосстанавливающимся стеклом. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на SlashGear.

Смартфон будет покрыт полимерным материалом, обладающим "памятью формы".

Стекловидный полимер позволит смартфону самостоятельно выявлять повреждения на экране и их характер. Пользователю достаточно будет согласиться восстановить экран и какое-то время не пользоваться телефоном.

Тепловые элементы в смартфоне позволят "умному стеклу" в случае трещины или деформации расплавится и восстановить первоначальную форму.

В компании предупреждают, что новая технология не сможет исправить абсолютно все поломки. Если "умное стекло" получит очень серьезные повреждения или от него отколется значительный кусок, телефон не сможет полностью вернуться к первоначальному виду.

Схема работы "самовосстанавливающегося" экрана









Фото: slashgear.com