В Китае открылся первый интернет-суд

В китайском городе Ханчжоу утром в пятницу, 18 августа, состоялось открытие первого в КНР интернет-суда. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Центральное телевидение КНР.
Открыть такой суд было решено на сессии Компартии Китая в июне 2017 года.
Официальная церемония открытия первого в Китае интернет-суда состоялась в городе провинции Чжэцзян.
Интернет-суд будет рассматривать дела, связанные со случаями мошенничества в онлайн-торговле, о заключенных онлайн долговых контрактах, дела о нарушении авторских прав в интернете.
Подавать иски и возбуждать дела будут через сайт суда, а заседания транслироваться в интернете в режиме онлайн.