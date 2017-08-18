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Главная » Стиль жизни » Технологии » В Китае открылся первый интернет-суд

В Китае открылся первый интернет-суд

В Китае открылся первый интернет-суд
Фото из открытых источников

Такой суд будет рассматривать дела, связанные с преступлениями, совершенными в сети

18.08.17 87
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В китайском городе Ханчжоу утром в пятницу, 18 августа, состоялось открытие первого в КНР интернет-суда. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Открыть такой суд было решено на сессии Компартии Китая в июне 2017 года.

Официальная церемония открытия первого в Китае интернет-суда состоялась в городе провинции Чжэцзян.

Интернет-суд будет рассматривать дела, связанные со случаями мошенничества в онлайн-торговле, о заключенных онлайн долговых контрактах, дела о нарушении авторских прав в интернете.

Подавать иски и возбуждать дела будут через сайт суда, а заседания транслироваться в интернете в режиме онлайн.

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