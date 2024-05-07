Не нужно изобретать велосипед: как США конкурировать с Китаем в технологиях

Правительство США пытается активнее использовать технологический сектор в интересах национальной безопасности и противодействия вызовам со стороны Китая, который объединяет военную и коммерческую сферы.

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Развитие отношений между правительством США и технологическим сектором поможет последнему понять, как привлечь правительственные заказы, и активизирует разработку технологий двойного назначения.

Фокус перевел статью о новом фундаменте для американской оборонки.

Развитие новых технологий, таких как квантовые вычисления, биотехнологии и искусственный интеллект (ИИ), происходит преимущественно в частном секторе, где выше концентрация талантливых разработчиков, капитала и конкуренции, способствующей коммерческому применению. Соединенные Штаты и их союзники должны активнее привлекать технологические компании к рассмотрению технологий двойного назначения с точки зрения коммерческих возможностей и потребностей национальной безопасности.

Китай пытается создать самые технологически развитые вооруженные силы в мире Фото: Соцсети

Китай признал роль исследовательского и коммерческого секторов в укреплении военного и оборонного потенциала. Благодаря стратегии слияния военного и гражданского секторов Китай пытается создать самые технологически развитые вооруженные силы в мире. Реализация этой стратегии включает в себя приобретение и существенное субсидирование Китаем собственного технологического сектора для государственных нужд. Что очень важно для Соединенных Штатов, она также включает в себя попытки Китая использовать глобальные коммерческие возможности посредством кражи интеллектуальной собственности (ИС) и стратегических инвестиций врага в частный сектор. Это угрожает лидерству США и их союзников в области передовых технологий.

Технологический сектор Соединенных Штатов ощущает на себе последствия этого. Участники дискуссий между представителями промышленности и правительства на мероприятиях, проведенных Австралийским институтом стратегической политики на SXSW, подчеркивали, что инвесторы, занимающиеся национальной безопасностью, не в состоянии конкурировать с масштабами и скоростью потоков китайского капитала, направляемых в стартапы двойного назначения на ранних стадиях разработки в таких областях, как квантовые вычисления, микроэлектроника, биотехнологии и искусственный интеллект.

В США признали, что не могут конкурировать с китайскими инновациями Фото: Twitter

Естественное преимущество Соединенных Штатов и их союзников перед китайской стратегией слияния военных и гражданских сил заключается в скорости, инновационности и рыночной жизнеспособности частного сектора по сравнению с китайскими конкурентами. Успех Кремниевой долины и исторически высокая доля мирового технологического лидерства в Соединенных Штатах — тому подтверждение. Соединенные Штаты должны развить это преимущество, чтобы ускорить внедрение коммерческих технологий для быстрого и масштабного удовлетворения потребностей национальной безопасности.

Правительство США пытается активнее использовать технологический сектор в интересах национальной безопасности и противодействия вызовам со стороны Китая. Еще в январе 2021 года был создан цифровой рынок Trusted Capital Digital Marketplace (TCDM), призванный помочь в создании "надежных источников финансирования" для малого и среднего бизнеса, которые предлагают альтернативу вражеским инвестициям в инновационные и критически важные для обороны возможности. Хотя в последние годы эта инициатива застопорилась, следует уделить первоочередное внимание возможностям масштабной модернизации программы и партнерству с союзниками, такими как участники AUKUS, Австралия и Великобритания. TCMP дополнит другие инициативы, например, создание Управления стратегического капитала (OSC), которое помогает привлекать и масштабировать частный капитал для поддержки национальной безопасности через государственно-частные партнерства и финансировать рискованные инвестиции в новые технологии.

В более широком смысле соглашения о безопасности с союзниками, в частности с Австралией и Великобританией, заключенные в рамках AUKUS, свидетельствуют о том, что правительство Соединенных Штатов уделяет все больше внимания партнерству с промышленностью. В рамках второго компонента AUKUS, посвященного обмену передовыми технологиями, была одобрена сеть оборонных инвесторов AUKUS и создан отраслевой форум. Эти усилия согласуются со снижением барьеров США для выхода начинающих и малых предприятий на оборонный рынок, например, поправками к Правилам международной торговли оружием (ITAR) для партнеров AUKUS в соответствии с Законом о полномочиях в области национальной обороны (NDAA), принятым в декабре 2023 года.

Лидеры стран AUKUS Фото: Twitter

Однако дискуссии на SXSW показали, что Соединенным Штатам и правительствам их союзников необходимо идти дальше, к самым истокам инновационных технологий, и укреплять сотрудничество между государственным и частным секторами на ранних этапах разработки. Это позволит США и союзникам на ранних этапах выявлять и поддерживать технологические стартапы, имеющие отношение к национальной безопасности, обеспечивать их коммерциализацию без участия вражеского капитала и удовлетворять потребности обороны. Расширение инноваций и быстрое масштабирование обеспечат Соединенным Штатам и их союзникам лидерство в критически важных технологических областях.

Для достижения этой цели не нужно заново изобретать колесо. Вместо этого США и союзникам достаточно совместно определить существующие центры государственно-частных инноваций и развивать их деятельность. Capital Factory, технологический инкубатор в Остине, штат Техас, — один из примеров, который можно использовать и масштабировать. Имея более двадцати аффилированных акселераторов по всей Европе, Соединенные Штаты могли бы подражать этой модели и сотрудничать с существующими инновационными предприятиями, такими как Capital Factory, или развивать совместные партнерства типа AUKUS, укрепляя глобальную сеть государственно-частных инноваций.

Ключом к успеху этих рекомендаций является обеспечение достаточного количества источников чистого капитала, свободного от враждебного влияния, которые могут поддержать коммерциализацию, особенно в партнерстве с союзниками. Союзникам стоит поддержать такие инициативы Соединенных Штатов, как TCDM и OSC, творчески используя их финансовые преимущества. Так, по мере расширения инновационного сотрудничества в рамках AUKUS, Австралия должна оказывать большее давление на частный сектор и мобилизовать значительные объемы капитала, хранящегося в пенсионных фондах.

Пенсионная система Австралии — пятый по величине резерв сбережений в мире, но она обойдена вниманием инвесторов и находится под управлением не склонных к риску фондов-гигантов. Чтобы превзойти китайскую стратегию слияния гражданского и военного секторов, необходимо найти способ поощрить инвестирование этого капитала в технологии двойного назначения, которые поддерживают интересы национальной безопасности союзников. Для австралийского правительства это означает дискуссии о расширенном применении коммерческих возможностей и императива инвестиций в национальную безопасность. Сосредоточив внимание не только на оборонных применениях, но и на важности двойного назначения в таких технологических областях, как производство передовых разработок, критически важные минералы и биотехнологии, можно снять опасения инвесторов, осторожно относящихся к риску.

В более широком смысле технологическая отрасль и частный сектор, отличающиеся оперативностью, инновационностью и рыночной жизнеспособностью, остаются самыми сильными сторонами Соединенных Штатов и их союзников в стратегическом соперничестве с Китаем.

Правительства должны проявлять смелость и новаторство в масштабном партнерстве с частным сектором. Это означает сотрудничество на ранних этапах инновационного процесса, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей национальной безопасности и достаточное финансирование для поддержки коммерциализации в таких новых технологических областях, как квантовые технологии, искусственный интеллект и биотехнологии. Если Соединенные Штаты и их союзники не смогут лидировать в этих технологических областях, они утратят экономические преимущества, связанные с первенством в выходе на рынок. С точки зрения безопасности при этом снижается автономность цепочек поставок критически важных технологий и влияние на стандарты, которые соответствуют либерально-демократическим ценностям и защищают пользователей.

Установление таких отношений на ранних этапах также поможет частному сектору понять, как лучше привлечь правительство в качестве заказчика, и стимулирует разработку технологий двойного назначения. Мобилизация технологического сектора в качестве новой оборонной промышленной базы – это задача на сотрудничество государственного и частного секторов, а также партнерские отношения с союзниками. Тот факт, что эти публичные дискуссии ведутся на традиционно не ориентированных на национальную безопасность форумах, таких как SXSW, говорит о признании правительством и промышленностью важности сотрудничества для обеспечения общих интересов национальной безопасности.

Об авторе

Бронте Манро — аналитик Австралийского института стратегической политики в Вашингтоне, занимающийся вопросами политики в области оборонно-промышленной базы США и Австралии, инноваций, кибернетики и технологий.