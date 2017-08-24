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Главная » Стиль жизни » Технологии » Сеть гипермаркетов Walmart запатентовала дирижабль-дрононосец

Сеть гипермаркетов Walmart запатентовала дирижабль-дрононосец

Сеть гипермаркетов Walmart запатентовала дирижабль-дрононосец
Источник: http://pdfaiw.uspto.gov

Беспилотники в будущем должны заменить курьеров

24.08.17 21
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Ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистрировало патентную заявку американской компании Walmart на летающий носитель беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Популярная механика.

Согласно патентной заявке, перспективный дирижабль возьмёт на борт целый флот беспилотных летательных аппаратов. Для этого аппарат наполнят гелием и оборудуют специальным подвесом, разделённым на отсеки, в которых будут располагаться дроны. Дирижабль будет летать на высоте около 305 метров и поддерживать связь с наземным центром управления, запуская беспилотники в полёт согласно заданному расписанию.

Воздушное судно должно будет заменить курьеров, которые осуществляют доставку товаров Walmart — крупнейшей в мире сети магазинов оптовой и розничной торговли. Предположительно, оператор будет запускать дирижабль, загруженный дронами с товаром, в нужный район, откуда беспилотники будут разлетаться по клиентам.

Идея доставки товаров из магазина с помощью беспилотных летательных аппаратов не нова — это позволяет точнее планировать время и быстрее доставлять покупки. Однако дальность полёта дронов невелика, поэтому организовать более-менее массовую доставку товаров таким способом невозможно. Решить эту проблему как раз должен такой дрононосец, который обеспечит ощутимое увеличение радиуса доступной доставки.

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