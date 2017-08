Skype создал функцию тестирования кандидатов на технические должности

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на TechCrunch.

Теперь работодатели могут проводить технические интервью и проверять навыки программирования кандидатов, не выходя из сервиса.

Благодаря новой функции можно делать пометки в режиме реального времени для того, чтобы сообщать собеседнику об ошибках.

В данный момент данная функция работает в режиме предварительного просмотра и доступна в веб-версии Skype в браузерах Microsoft Edge и Chrome (версия 32+). Для ее запуска нужно изменить язык браузера на английский и зайти на Skype.com.

Устанавливать приложение сервиса или дополнительные плагины не нужно.

На сайте нужно выбрать раздел "Интервью" и нажать на кнопку "Начать интервью". Далее пользователь получит ссылку, которую нужно отправить своему собеседнику. Отметим, функция поддерживает семь популярных языков программирования: C, C ++, C #, Java, JavaScript, Python и Ruby.

