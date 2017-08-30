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Главная » Стиль жизни » Технологии » Skype создал функцию тестирования кандидатов на технические должности

Skype создал функцию тестирования кандидатов на технические должности

Skype создал функцию тестирования кандидатов на технические должности
Иллюстрация из открытых источников

Работодатели могут проводить технические интервью и проверять навыки программирования, не выходя из сервиса

30.08.17 20
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Новая функция "Интервью" Skype позволяет тестировать кандидатов на технические должности с помощью редактора кода в реальном времени.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на TechCrunch.

Теперь  работодатели могут проводить технические интервью и проверять навыки программирования кандидатов, не выходя из сервиса.

Благодаря новой функции можно делать пометки в режиме реального времени для того, чтобы сообщать собеседнику об ошибках.

В данный момент данная функция работает в режиме предварительного просмотра и доступна в веб-версии Skype в браузерах Microsoft Edge и Chrome (версия 32+). Для ее запуска нужно изменить язык браузера на английский и зайти на Skype.com.

Устанавливать приложение сервиса или дополнительные плагины не нужно.

На сайте нужно выбрать раздел "Интервью" и нажать на кнопку "Начать интервью". Далее пользователь получит ссылку, которую нужно отправить своему собеседнику. Отметим, функция поддерживает семь популярных языков программирования: C, C ++, C #, Java, JavaScript, Python и Ruby.

Напомним, как работать меньше и быть полезнее.

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