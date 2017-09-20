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Главная » Стиль жизни » Технологии » Фото На МКС сфотографировали северное сияние над Канадой
<span class="label red">Фото</span> На МКС сфотографировали северное сияние над Канадой
Северное сияние / Фото из открытых источников

Фото На МКС сфотографировали северное сияние над Канадой

Снимок был сделан 15 сентября

20.09.17 276
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NASA показало снимок северного сияния над Канадой, сделанный с борта Международной космической станции. Фотография опубликована на сайте космического агентства.

Снимок был сделан 15 сентября, когда станция находилась в самой высокой точке своей орбиты.

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