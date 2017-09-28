Теперь люди могут полюбоваться видом своей планеты с расстояния в 170 тысяч километров

Космический аппарат NASA OSIRIS-REx держит путь к астероиду Бенну. В субботу, 22 сентября он совершил гравитационный маневр и вышел на траекторию, по которой должен наконец добраться до цели. Об этом сообщает Популярная механика.

Во время маневра команда OSIRIS-REx откалибровала его системы и воспользовалась шансом, чтобы снять редкий кадр – вид на Землю с расстояния в 170 тысяч километров (это почти на полпути до Луны и в 4,5 раза дальше, чем орбиты спутников на самых высоких орбитах).

На фотографии Земля повернута к зрителю Тихим океаном и берегами Австралии, Мексики и Калифорнии. Тонкая черная рябь наверху – это помехи из-за короткой выдержки. Камера аппарата создана для того, чтобы снимать астероид — тело гораздо более темное, чем наша планета; чтобы Земля не оказалась на снимке белым пятном, время от раскрытия до закрытия затвора пришлось сократить до минимума.