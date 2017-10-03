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Главная » Стиль жизни » Технологии » Фото "Хаббл" запечатлел столкновение двух галактик – катастрофу космического масштаба

Фото "Хаббл" запечатлел столкновение двух галактик – катастрофу космического масштаба

<span class="label red">Фото</span> "Хаббл" запечатлел столкновение двух галактик – катастрофу космического масштаба
Столкнувшиеся галактики / Фото: ESA

В результате смешения галактик образовался "звездный мост" протяженностью 24 000 световых лет

03.10.17 6080
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Космический телескоп "Хаббл" запечатлел столкновение двух далеких галактик, расположенных в созвездии Гончих Псов. Об этом сообщает Популярная механика.

На фотографии изображено нечто невероятное. Это снимок двух спутавшихся галактик, удачно сделанный космическим телескопом "Хаббл": NGC 4490 и чуть меньшей NGC 4485. Они тесно сплелись в "гравитационном танце" за миллионы лет и в какой-то момент столкнулись.

Это было так давно, что на сегодняшний день для наблюдателя с Земли они уже успели пройти сквозь друг друга и снова начали удаляться в разные стороны. Однако далеко им не убежать: из-за огромной массы обоих космических объектов их взаимное притяжение так велико, что рано или поздно они снова сольются в единое целое.

Что происходит, когда в космосе сталкиваются две галактики? Для начала, они обмениваются веществом: космической пылью, смесью газов, крупных и мелких космических тел. Все это, особенно плотные газовые скопления, создает идеальные условия для звездообразования. Звезды формируются из газово-пылевой среды, в основном из водорода и гелия, в результате гравитационного сжатия. Розовые всполохи, которые можно разглядеть на фото – это как раз облака ионизированного водорода, освещенные ультрафиолетовым светом, исходящим от молодых, раскаленных звезд. В результате смешения галактик образовался самый настоящий "звездный мост", протяженность которого составляет 24 000 световых лет. Из-за столь ярко выраженной активности ученые уже прозвали NGC 4490 "звездной" галактикой.

NGC 4490 и NGC 4485 расположены на расстоянии 24 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Гончих Псов. Это означает, что мы наблюдаем события далекого прошлого: свет, покинувший галактики 24 миллиона лет назад, только сейчас добрался до нашей планеты. За это время множество звезд, которые сейчас так ярко сверкают на фотографии, успело погаснуть, а на смену им родилось множество новых светил. За последние несколько лет ученым даже удалось обнаружить несколько сверхновых звезд в уже исследованных галактиках.

Сверхновая – это звезда, которая уже прошла полный жизненный цикл, но вместо того, чтобы окончательно погаснуть, переродилась вновь.

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