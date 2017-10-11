Харьковского студента, взломавшего 100 компьютеров, могут посадить на 6 лет

Получив доступ к персональным компьютерам граждан на правах администратора, хакер мог контролировать работу компьютеров, а также использовать веб-камеры пользователей для слежки

Харьковская местная прокуратура №5 передала в Коминтерновский райсуд города обвинительный акт в отношении 23-летнего студента одного из местных вузов, подозреваемого во взломе порядка 100 персональных компьютеров.

Как сообщает Интерфакс - Украина, студента обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин и создании вредоносного ПО, предназначенного для несанкционированного вмешательства в работу компьютеров.

В ходе досудебного расследования следователями прокуратуры было установлено, что студент разработал вредоносное ПО и, нарушая конституционное право на тайну личной жизни, совершил несанкционированное вмешательство в работу компьютеров граждан и организаций на территории Харькова и других регионов Украины.

Получив доступ к персональным компьютерам граждан на правах администратора, хакер мог контролировать работу компьютеров, а также использовать веб-камеры пользователей для слежки.

При анализе содержимого жесткого диска, изъятого в ходе обыска квартиры подозреваемого персонального компьютера, правоохранителями было обнаружено вредоносное ПО, которое использовалось для взлома компьютеров других пользователей. По данным досудебного следствия, злоумышленник взломал как минимум 100 компьютеров.

Максимальный срок наказания по предъявленным обвинениям — 6 лет лишения свободы.