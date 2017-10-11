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Главная » Стиль жизни » Технологии » В США успешно испытали "керамический" двигатель

В США успешно испытали "керамический" двигатель

В США успешно испытали "керамический" двигатель
Фото: GE Aviation

Необходимые детали напечатали на 3d-принтере

11.10.17 179
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Американская компания GE Aviation совместно со специалистами армии США завершила испытания первого прототипа нового газотурбинного двигателя, в конструкции которого широко используются керамические матричные композиты. Об этом сообщает N+1.

В 2011 году американские военные объявили, что им необходимы новые газотурбинные двигатели, которые были бы экономичными в эксплуатации и относительно недорогими в производстве. Силовые установки планируется ставить на разные типы вертолетной техники. По оценке GE Aviation, использование керамики в конструкции перспективных двигателей позволит удешевить их производство за счет упрощения производственного цикла и снизить стоимость эксплуатации благодаря большему ресурсу керамических композитов по сравнению с традиционными материалами.

Керамические матричные композиты имеют широкий диапазон рабочих температур, причем детали, выполненные из таких материалов, могут нормально эксплуатироваться при гораздо больших температурах, чем обычные элементы из металлических сплавов. Это позволяет расширить и рабочий диапазон двигательной установки в целом. Керамические детали будут изготавливаться с помощью технологии трехмерной печати.

Согласно требованию военных, новые двигатели должны иметь на 80% больше удельной мощности, чем современные силовые установки. Кроме того, удельное потребление топлива новыми двигателями должно быть меньше на 35%, а расчетный ресурс — на 20%больше. Наконец, расходы на производство и техническое обслуживание силовых установок проекта должны быть меньше на 45%. В GE Aviation полагают эти требования вполне выполнимыми.

Испытания первого прототипа двигателя прошли осенью 2016 года. Двигатель прошел множество циклов запуска и остановки, его проверяли на возможность длительной работы. В ходе проверки разработчики следили за надежностью работы компрессора, камеры сгорания и турбины, причем эти элементы проверялись как в составе силовой установки, так и по отдельности на специальном стенде. Другие подробности о проведенных проверках не раскрываются.

Силовые установки будут выпускаться в нескольких вариантах. Они будут отличаться друг от друга размерами и мощностью. В зависимости от версии двигатели смогут развивать мощность от пяти до десяти тысяч лошадиных сил (3,7-7,4 тысячи киловатт). В первую очередь силовые установки рассматриваются в качестве замены двигателей T700 вертолетов AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk. Двигатели T700 в нескольких десятках версий выпускаются с 1973 года и имеют мощность от 6,1 до 7,4 киловатт.

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