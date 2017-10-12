В США создали кольцо на средний палец для поиска взрывчатки

Исследователи из Калифорнийского университета (США) разработали датчик взрывчатых и нервно-паралитических веществ, корпус которого напечатали на 3D-принтере в виде кольца на средний палец. Доклад о новом датчике опубликован в ACS Sensors, передает N+1.

Кольцо-датчик работает совместно со смартфоном и способно быстро предупреждать владельца об опасности.

В горячих точках высока вероятность химической атаки. Боевики также часто минируют дороги или дома самодельными взрывными устройствами. Военным регулярно приходится использовать различные устройства и приборы, позволяющие обнаруживать опасные вещества.

При этом подавляющее большинство детекторов для обнаружения взрывчатого вещества требуют сбора проб специальными салфетками или тест-полосками. Обработка каждой такой тест-полоски обычно занимает несколько минут. Детекторы отравляющих веществ не требуют сбора проб, но им необходимо некоторое время на обнаружение.

Новое кольцо-детектор отличается от существующих сегодня систем компактностью. Оно состоит из трех основных частей: корпуса, платы электроники и сменных электродов. Плата отвечает за сбор данных данных со сменных электродов (значения собираются как в вольтах, так и в амперах) и их пересылку на специальное приложение на смартфон.

Сменные электроды печатаются на подложке из полиэтилентерефталата двумя основными видами чернил: углеродными и прусской лазурью. Эти чернила способны проводить электричество. С помощью этих чернил исследователи печатали отстоящие друг от друга дорожки.

Во время работы устройства через электрод пропускается электрический ток. Изменение напряжение и силы тока во времени и позволяет определять наличие того или иного вещества в виде пара или жидкости. При этом пара из углеродных чернил и прусской лазури дает наибольшую чувствительность именно к некоторым взрывчатым и нервно-паралитическим веществам.

Во время испытаний исследователи помещали кольцо в среду, в которой в парообразном и жидком состоянии присутствовали смесь 2,4-динитротолуола (прекурсор тротила) и органофосфатное вещество (какое именно, не уточняется). В обоих случаях кольцо сумело обнаружить эти вещества. Следует отметить, что после каждого обнаружения требуется замена электрода.