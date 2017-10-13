Гигантский радиотелескоп FAST сделал первое открытие

Он "увидел" пульсары на расстоянии 4 100 и 16 000 световых лет от Земли

Через год с момента начала работы китайский 500-метровый радиотелескоп FAST сделал первое открытие – обнаружил два новых пульсара. Пульсары были детектированы телескопом еще в августе, однако потребовалось некоторое время, чтобы радиотелескоп "Паркс", расположенный в Австралии, смог подтвердить открытие. Об этом сообщает Популярная механика со ссылкой на ScienceAlert.

Согласно доминирующей астрофизической модели, пульсары – это вращающиеся нейтронные звезды, чье магнитное поле наклонено к оси вращения – это вызывает модуляцию излучения, поступающего на Землю.

Обнаруженные телескопом FAST пульсары получили название FP1 и FP2. Они не выделяются по своим размерам, скорости или удаленности. Так, FP1 вращается с периодом 1,83 секунды и находится, предположительно, в 16 тысячах световых лет; период вращения FP2 составляет 0,59 секунды, а расстояние от Земли – приблизительно 4 100 световых лет.

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FAST является самым большим радиотелескопом с заполненной апертурой. Эффективный диаметр его отражателя – 300 метров, в то время как у прошлого "рекордсмена", пуэрториканского телескопа "Аресибо", он составляет 221 метр. FAST начал работать в сентябре 2016 года.