Пентагон заказал неуязвимую компьютерную систему

Министерство обороны США собирается вложить $50 млн в разработку компьютерной системы Morpheus, которую невозможно взломать. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Dailymail.
Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) уже получило $3,6 млн на разработку неуязвимого для хакеров программного обеспечения.
"Оборудование Morpheus работает как кубик Рубика, случайно перетасовывая данные. Это может помочь предотвратить многие атаки, такие как массивные атаки WannaCry", – говорится в сообщении.
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Как полагают в Пентагоне, в течение пяти лет после запуска Morpheus большинство программных уязвимостей более не будут опасны, в частности: ошибки прав доступа, буфера, шифрования, а также вредоносные коды и утечки информации.