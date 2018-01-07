Умер астронавт, дважды побывавший на Луне

Легендарный астронавт Джон Янг умер в США в возрасте 87 лет. Он скончался 5 января от последствий пневмонии. Об этом сообщает NASA.

"Джон принадлежал к группе пионеров космоса, чья храбрость и приверженность привели нашу страну к первым космическим достижениям. Но он не довольствовался этим и еще долго продолжал работу после своих шести космических полетов", — сказано в заявлении руководителя агентства Роберта Лайтфута.

Янг работал в NASA с 1962 года и стал первым среди астронавтов, который побывал в космосе 6 раз, а также участвовал с миссиях Gemini, Apollo и программах космических шаттлов.

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Джон Янг был во второй тройке астронавтов, вышедших на орбиту вокруг Луны. Он второй человек из трех, слетавших к Луне дважды, но первый из двух, кто при втором полете успешно высадился на Луну. Янг – девятый астронавт, ступивший на поверхность Луны и один из трех человек, водивших по ее поверхности лунный автомобиль.