Tesla запустила серийное производство "солнечных крыш"

Компания Tesla начала массовое производство специальных черепиц для "солнечных крыш" на заводе в Буффало. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Reuters.

В компании утверждают, что "солнечные крыши" выгоднее обычных кровельных материалов. По подсчётам Tesla за один квадратный фут Solar Roof придется заплатить 21,85 доллара, в то время как за квадратный фут обычного покрытия – 24,5 доллара.

Черепицу со встроенными солнечными панелями Tesla представила в 2016, а в мае 2017 начали принимать предварительные заказы.

Ранее Tesla представила электрогрузовик и спорткар.