Хаббл "взвесил" самое крупное галактическое скопление

Расстояние между Землей и созвездием Феникса составляет не менее 7 млрд световых лет

Скопление галактик ACT-CLJ0102-4915 в созвездии Феникса минимум в три квдрлн раз тяжелее, чем ближайшая к планете Земля звезда — Солнце.

Это удалось выяснить с помощью космического телескопа "Хаббл".

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на NASA.

До ближайшего из видимых скоплений галактики не так легко добраться — расстояние между Землей и созвездием Феникса составляет не менее семи миллиардов световых лет.

Активность галактического скопления позволит ученым больше узнать о темной материи — форме вещества, которое не испускает никакого электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним напрямую.

Самой крупной из ближайших сверхскоплений галактик по-прежнему остается Ланиакея — ее диаметр составляет 520 млн световых лет. По данным ученых, сверхскопление состоит из 100 тыс. галактических скоплений с миллиардами планет и звезд.

Напомним, "Хаббл" показал, как выглядит скопление галактик.