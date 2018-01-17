Хаббл "взвесил" самое крупное галактическое скопление

Скопление галактик ACT-CLJ0102-4915 в созвездии Феникса минимум в три квдрлн раз тяжелее, чем ближайшая к планете Земля звезда — Солнце.
Это удалось выяснить с помощью космического телескопа "Хаббл".
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на NASA.
До ближайшего из видимых скоплений галактики не так легко добраться — расстояние между Землей и созвездием Феникса составляет не менее семи миллиардов световых лет.
Активность галактического скопления позволит ученым больше узнать о темной материи — форме вещества, которое не испускает никакого электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним напрямую.
Самой крупной из ближайших сверхскоплений галактик по-прежнему остается Ланиакея — ее диаметр составляет 520 млн световых лет. По данным ученых, сверхскопление состоит из 100 тыс. галактических скоплений с миллиардами планет и звезд.