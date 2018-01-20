Ferrari задумалась над созданием электрического суперкара

Итальянская компания Ferrari планирует создать суперкар на электрическом двигателе, составив конкуренцию Tesla. Об этом заявил глава компании Серджио Маркионне, передает Громадське со ссылкой на CNBS.
"Любая компания индустрии может сделать то, что делает Tesla", - отметил он.
По словам Маркионне, новое направление будет значительным изменением для концепции работы Ferrari. Сейчас компания занимается только производством гибридных моделей.
При этом ранее глава компании назвал идею полностью электрической Ferrari "почти неприличной концепцией".
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Некоторые поклонники также не согласны с новой концепцию, ведь, по их мнению, электрический Ferrari без известного громкозвучащего двигателя потеряет свою особенность.
Ранее компания Tesla представила свой первый грузовой автомобиль – электрический седельный тягач Semi и прототип спорткара нового поколения Tesla Roadster.