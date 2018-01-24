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Главная » Стиль жизни » Технологии » Достучаться до небес. Как Google решил отправить энтузиастов на Луну
Достучаться до небес. Как Google решил отправить энтузиастов на Луну
Фото: Moon Express

Достучаться до небес. Как Google решил отправить энтузиастов на Луну

В конкурсе компании Google с призовым фондом в $30 млн не окажется победителей. Ни один из пяти финалистов не успеет в срок выполнить главное задание: отправить на Луну луноход, построенный своими силами

24.01.18 54
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В 2007 году компания Google совместно с фондом X Prize Foundation учредила премию Google Lunar X Prize в размере $30 млн. Главная цель конкурса, по словам основателя проекта Питера Диамандиса, — стимулировать развитие недорогих методов для автоматизированного исследования космоса, прежде всего запуска малобюджетного лунохода. Также учредители премии считают необходимым бросить вызов различным государственным космическим программам и создать альтернативный продукт с помощью частного финансирования.

На этот момент, пишет The Verge, за главный приз борются пять команд. Но ни одна из них не успеет выполнить условие конкурса: до 31 марта 2018 года запустить луноход. По этому поводу фонд X Prize заявил: "Запуск миссии на Луну для нас пока невыполним, поэтому деньги премии Google Lunar X Prize, к сожалению, остаются невостребованными".

Трудное задание

Условия конкурса действительно непростые, сообщает The Verge. Помимо того, что посадка на Луну должна быть мягкой, чтобы не повредить аппаратуру, луноход должен свободно пройти минимум 500 м по лунной поверхности, транслируя при этом видео на Землю.

"Многие теперь считают, что высадка на Луну — это не компетенция лишь нескольких правительственных учреждений. Этого могут достичь небольшие группы предпринимателей, инженеров и новаторов из разных стран мира"

Основатели премии установили, что первой команде, которая выполнит все условия, выплатят $20 млн. За второе место полагается $5 млн, и ещё $5 млн отдадут тем командам, которые продемонстрируют дополнительные достижения сверх установленных обязательных заданий, например, если луноход обнаружит на Луне воду.

Впрочем, даже без победителя руководство фонда заявляет, что довольно работой пяти команд-финалистов. Они смогли собрать более $300 млн для своих миссий и создать сотни рабочих мест в таких странах, как Израиль, Индия, Малайзия, Венгрия.

Фонд X Prize также выделил более $6 млн на просветительскую работу и на завершение важных технологических проектов проектировщиков луноходов.

Работа не останавливается

Срок запуска первого лунохода приходилось откладывать несколько раз. По информации The Verge, первоначально дедлайн был установлен на 2014 год.

Для участия в конкурсе зарегистрировалось три десятка команд, до финала дошли пять: SpaceIL из Израиля, MoonExpress из США, TeamIndus из Индии, Hakuto из Японии и Synergy Moon, состоящая из представителей шести стран мира. Все пять команд для отправки своих аппаратов в космос заключили контракты с компаниями, строящими ракеты. Но никто кроме Hakuto не закончил строительство аппарата. Кроме того, ни SpaceIL, ни TeamIndus не смогли полностью профинансировать свои миссии.

Тем не менее команды не отчаиваются и заявляют, что будут продолжать работу.

А фонд X Prize обещает и дальше помогать им искать спонсоров для финансирования строительства луноходов.

Программа X Prize Foundation дала возможность понять, что на Луну способны высадиться не только объекты, созданные при многомиллиардных бюджетах. "Многие теперь считают, что высадка на Луну — это не компетенция лишь нескольких правительственных учреждений. Этого могут достичь небольшие группы предпринимателей, инженеров и новаторов из разных стран мира", — заявили в X Prize. Команда-финалист MoonExpress даже получила согласие от правительства США на проведение лунной миссии. Это прецедент: впервые такое разрешение получает частная компания, отмечает The Verge.

Хотя неудача может вызвать сомнения в отношении того, являются ли денежные призы эффективным стимулом для снижения стоимости космических полётов, фонд X Prize намерен создавать новые конкурсы для продвижения технологического прогресса.

По материалам The Verge
Перевод Даниила Непочатова

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