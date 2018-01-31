Устройство Petcube Bites украинской компании Petcube получило премию платформы Product Hunt Golden Kitty Awards в номинации "Самый странный продукт года" (WTF Product of the Year). В голосовании Petcube обогнала компанию Илона Маска The Boring Company. Об этом пишет ITC.ua.

Устройство Petcube Bites представляет собой умную кормушку со встроенной камерой наблюдения. С его помощью владелец может поощрять хорошее поведение своих домашних любимцев, используя в качестве стимула их любимое лакомство. Оснащение Petcube Bites включает камеру с широкоугольным объективом (138 градусов) и четырехкратным цифровым зумом, способную снимать видео разрешением Full HD. Среди основных возможностей – поддержка режима ночной съемки, возможности записи и воспроизведения аудиосообщений, возможность одновременного воспроизведения и записи аудио, то есть можно одновременно слушать и отдавать команды своим любимцам, и много другого. Управление умной кормушкой Petcube Bites осуществляется посредством сопутствующего мобильного приложения.

Награды Golden Kitty Awards получили и другие украинские стартапы. В номинации "Бот года" победил юридический бот PatentBot, а в номинации "Лучший потребительский продукт" — сервис Setapp от Macpaw.

Всего на премию Golden Kitty Awards было номинировано семь украинских продуктов, среди которых Hushme, Flawless App, Crello и Grammarly Keyboard для iOS.