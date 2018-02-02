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Главная » Стиль жизни » Технологии » В Израиле разработали "суперпулю"
В Израиле разработали "суперпулю"
Фото: bgwall.net

В Израиле разработали "суперпулю"

Боеприпас пробивает стальную пластину толщиной 3,4 мм на дистанции 800 м

02.02.18 583
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Израильская компания Israel Military Industries объявила о разработке "суперпули" калибра 5,56 мм, которая обладает большей пробивной способностью, чем пули калибра 7,62 мм на сопоставимых дистанциях стрельбы. Об этом пишет N+1 со ссылкой на Globes.

Калибр 5,56 мм является одним из самых популярных калибров автоматического и самозарядного стрелкового оружия в вооруженных силах многих стран мира. И это один из основных калибров, принятых на вооружение странами блока НАТО. Патроны с пулями калибра 5,56 мм представляют собой своего рода компромисс между убойной и пробивной способностью и точностью стрельбы и массой боеприпаса.

Для военных в калибре 5,56 мм выпускается несколько видов патронов с разными типами цельнооболочечных пуль. Обычные такие снаряды показывают относительно высокие кучность стрельбы и убойность, но слабую пробивную способность, то есть способность преодолевать препятствия. Для улучшения этого показателя выпускаются бронебойные пули со стальным сердечником.

Что представляет собой новая израильская "суперпуля" компания Israel Military Industries не раскрывает. Разработчики заявили, что на испытаниях при стрельбе на дистанцию 550 метров новый снаряд показал на 30% лучшую кучность, чем стандартные пули калибра 7,62 мм.

При этом на испытаниях выяснилось, что при стрельбе на дистанцию 800 м "суперпуля" способна пробить стальную пластину толщиной 3,4 мм. Для сравнения, обычная пуля патрона M855 калибра 5,56 мм НАТО способна пробивать стальную пластину толщиной три миллиметра на дальности 600 м. С какими пулями калибра 7,62 м проводились сравнения, не уточняется.

По словам управляющего директора подразделения боеприпасов компании Israel Military Industries Израэля Шмиловица, новый снаряд разработан компанией в качестве предложения на запрос многих вооруженных сил на универсальный боеприпас, сочетающий в себе хорошие характеристики точности и пробивной способности.

 

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