Байден угрожает прекратить поставлять оружие Израилю, если ЦАХАЛ войдет в город Рафах

Свое решение лидер Белого дома объяснил тем, что из-за применения американского оружия в Газе есть жертвы среди гражданского населения.

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Соединенные штаты Америки прекратят поставлять в Израиль наступательное оружие, если ЦАХАЛ осуществит масштабное вторжение в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом в интервью CNN заявил президент США Джо Байден.

"Я четко дал понять, что если они войдут в Рафах, я не буду поставлять оружие, которое исторически использовалось для борьбы с Рафахом, для борьбы с городами, которые имеют отношение к этой проблеме", — сказал Байден.

Он объяснил это тем, что из-за применения оружия, которое США предоставляют Израилю, в Газе были убиты гражданские лица.

По мнению CNN, признание того, что американские бомбы были использованы для убийства гражданских лиц в Газе, стало суровым признанием роли США в этой войне.

В то же время президент США заявил, что Америка продолжит поддерживать Израиль и будет предоставлять оборонительное оружие, в частности системы противовоздушной обороны.

"Мы не отступаем от безопасности Израиля. Мы отступаем от способности Израиля вести войну на этой территории (Рафах, — ред.)", — уточнил Байден.

Несмотря на это американский лидер подчеркнул, что другие поставки, в том числе артиллерийских снарядов, будут прекращены, если начнется масштабное наземное вторжение в Рафах.

По данным журналистов CNN, официальные лица Израиля в частном порядке выразили американским чиновникам "глубокое разочарование" по этому поводу.

Напомним, 8 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер заявила, что руководство Соединенных Штатов радуется, что удалось предотвратить потенциальную попытку убийства президента Украины Владимира Зеленского.

22 апреля издание The Associated Press обнародовало информацию о том, что США впервые могут ввести санкции против одного из подразделений ЦАХАЛа.