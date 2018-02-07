Российские космонавты совместно с астронавтами NASA и JAXA провели первый космический турнир по бадминтону на МКС.
Об этом сообщает ТАСС.
В турнире участвовали космонавты Александр Мисуркин (Роскосмос), Антон Шкаплеров (Роскосмос), астронавты Джозеф Акаба (NASA), Марк Ванде Хей (NASA) и Норишиге Канаи (JAXA).
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Игра проходила не по стандартным правилам, хоть и велась в мужском парном разряде. Счет в матче не велся, поэтому победителями первого космического турнира можно считать всех участников.
Напомним, SpaceX показала, как Tesla Roadster летит к Марсу.