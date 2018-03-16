Орбитальный телескоп "Кеплер" доживает последние месяцы

В ближайшие несколько месяцев у космического телескопа "Кеплер" закончится топливо, и он завершит свою миссию. Об этом пишет N+1 со ссылкой на NASA.

"Кеплер" был запущен в космос в 2009 году. Его главная задача — поиск и изучение планет и планетных систем у других звезд. За первые три года работы аппарат обнаружил более 3,5 тыс. кандидатов в экзопланеты.

Изначально команда миссии рассчитывала провести 10 наблюдательных кампаний, после чего запасы топлива телескопа должны были, согласно расчетам, иссякнуть. Однако оценки ученых оказались слишком консервативными. К настоящему моменту "Кеплер" уже завершил 16 наблюдательных кампаний, и в этом месяце стартовала 17-я.

Однако топливо "Кеплера" иссякнет уже через несколько месяцев. Более точных оценок ученые не называют. Топливо используется для работы двигателей, которые корректируют ориентацию телескопа в пространстве, и без их поддержки он не сможет выполнять научную программу. Кроме того, когда закончится топливо, ученые не смогут связаться с аппаратом и получить данные. До конца работы космической обсерватории ученые надеются собрать максимальное количество информации и передать ее на Землю. Кроме того, исследователи планируют откалибровать приборы инструмента, прежде чем запасы топлива иссякнут.

В ближайшее время NASA планирует отправить в космос телескоп нового поколения TESS. Аппарат будет запущен 16 апреля с мыса Канаверал. Как и "Кеплер", TESS будет искать планеты транзитным методом, отслеживая изменение кривой блеска звезды во время прохождения планеты по ее диску. Основное отличие новой миссии состоит в том, что ученые будут исследовать объекты, удаленные не дальше, чем на 300 световых лет — "Кеплер" изучал звезды в пределах 3 тыс. световых лет.