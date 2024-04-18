Хьюстон, у нас проблема. В телескопе NASA на МКС обнаружена утечка света: что случилось (фото)

Ликвидировать проблему в рентгеновском телескопе NICER должны астронавты. Это будет четвертый подобный ремонт, проводимый астронавтами в космосе.

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NASA собирается провести ремонт рентгеновского телескопа NICER, размещенного на Международной космической станции (МКС), который наблюдает за нейтронными звездами и черными дырами. Это будет лишь четвертая космическая обсерватория в истории, ремонт которой проведут астронавты, пишет Phys.

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Ученые из NASA обнаружили, что у телескопа NICER возникла "утечка света". Нежелательный солнечный свет проникает в прибор и достигает чувствительных детекторов телескопа. Поэтому было принято решение провести ремонт обсерватории.

По словам ученых, солнечный свет мешает телескопу собирать правильные данные в дневное время МКС. В ночное время работа телескопа продолжается в штатном режиме. Но нужно вернуть телескоп к нормальной круглосуточной работе.

NICER расположен рядом с внутренними солнечными панелями правого борта МКС. Он собирает данные о многих космических явлениях, в том числе о регулярных импульсах, исходящих от нейтронных звезд. Это сверхплотные остатки обычных звезд. Также проводится наблюдение за черными дырами. Наблюдение за этими объектами помогает лучше понять их природу и поведение, а также расширяет наше понимание материи и гравитации.

На этом изображении показан телескоп NICER на МКС, где он изучает нейтронные звезды и другие источники рентгеновского излучения. NICER размером со стиральную машину. Солнцезащитные козырьки концентраторов рентгеновского излучения видны как массив круглых элементов Фото: NASA

У NICER есть 56 алюминиевых концентраторов рентгеновского излучения. Каждый из них имеет набор вложенных друг в друга зеркал, которые предназначены для пропуска рентгеновских лучей в детектор. Перед концентратором находится фильтр или тепловой экран, который блокирует солнечный свет. Концентратор увенчан круглым солнцезащитным козырьком с шестью сегментами. Он предназначен для охлаждения концентраторов при попадании солнечного света и защиты хрупких тепловых экранов. После того, как возникла утечка света, на фотографиях обнаружили несколько небольших повреждений на некоторых экранах, хотя что их вызвало, пока неясно.

NICER проектировали таким образом, чтобы он полностью управлялся с Земли и не предполагалось его сервисное обслуживание с помощью астронавтов. Но было принято решение отправить нужное оборудование на орбиту, чтобы позже в этом году астронавты во время выхода в открытый космос провели ремонт телескопа.

До этого астронавты проводили ремонт только космического телескопа Хаббл, космического аппарата для наблюдения за Солнцем Solar Maximum Mission и спектрометра AMS, который находится на МКС.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что разгадка секрета темной материи находится в "нитях жемчуга" на краю Млечного Пути. Подсказки о природе темной материи скрываются в потоках звезд, которые остались после поглощения нашей галактикой других галактик.

Также Фокус писал о том, что по мнению экспертов, инопланетяне скорее всего существуют, но это не НЛО. Глава Института SETI считает, что у правительства США нет доказательств существования инопланетных технологий.