Г'юстон, у нас проблема. У телескопі NASA на МКС виявлено витік світла: що сталося (фото)

Ліквідувати проблему в рентгенівському телескопі NICER мають астронавти. Це буде четвертий подібний ремонт, що проводиться астронавтами в космосі.

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NASA збирається провести ремонт рентгенівського телескопа NICER, розміщеного на Міжнародній космічній станції (МКС), який спостерігає за нейтронними зірками та чорними дірами. Це буде лише четверта космічна обсерваторія в історії, ремонт якої проведуть астронавти, пише Phys.

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Вчені з NASA виявили, що у телескопа NICER виник "витік світла". Небажане сонячне світло проникає у прилад та досягає чутливих детекторів телескопа. Тому було ухвалено рішення провести ремонт обсерваторії.

За словами вчених, сонячне світло заважає телескопу збирати правильні дані вдень МКС. У нічний час телескоп працює в штатному режимі. Але треба повернути телескоп до нормальної цілодобової роботи.

NICER розташований поруч із внутрішніми сонячними панелями правого борту МКС. Він збирає дані про багато космічних явищ, у тому числі про регулярні імпульси, що походять від нейтронних зірок. Це надщільні залишки звичайних зірок. Також проводиться спостереження за чорними дірами. Спостереження за цими об'єктами допомагає краще зрозуміти їхню природу та поведінку, а також розширює наше розуміння матерії та гравітації.

На зображенні показаний телескоп NICER на МКС, де він вивчає нейтронні зірки та інші джерела рентгенівського випромінювання. NICER розміром із пральну машину. Сонцезахисні козирки концентраторів рентгенівського випромінювання видно як масив круглих елементів Фото: NASA

NICER має 56 алюмінієвих концентраторів рентгенівського випромінювання. Кожен з них має набір вкладених один в одного дзеркал, призначених для пропуску рентгенівських променів у детектор. Перед концентратором знаходиться фільтр чи тепловий екран, який блокує сонячне світло. Концентратор увінчаний круглим сонцезахисним козирком із шістьма сегментами. Він призначений для охолодження концентраторів при попаданні сонячного світла та захисту крихких теплових екранів. Після того, як виник витік світла, на фотографіях виявили кілька невеликих пошкоджень на деяких екранах, хоча їх викликало, поки неясно.

NICER проєктували так, щоб він повністю управлявся із Землі та не передбачалося його сервісне обслуговування за допомогою астронавтів. Але було ухвалено рішення відправити потрібне обладнання на орбіту, щоби пізніше цього року астронавти під час виходу у відкритий космос провели ремонт телескопа.

До цього астронавти проводили ремонт лише космічного телескопа Габбл, космічного апарату для спостереження за Сонцем Solar Maximum Mission та спектрометра AMS, що знаходиться на МКС.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що розгадка секрету темної матерії знаходиться в "нитках перлів" на краю Чумацького Шляху. Підказки про природу темної матерії ховаються у потоках зірок, що залишилися після поглинання нашої галактикою інших галактик.

Також Фокус писав про те, що на думку експертів, інопланетяни, швидше за все, існують, але це не НЛО. Глава Інституту SETI вважає, що уряд США не має доказів існування інопланетних технологій.