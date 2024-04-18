Розгадка секрету темної матерії міститься в "нитках перлів" на краю Чумацького Шляху

Підказки про природу темної матерії ховаються в потоках зірок, які залишилися після поглинання нашою галактикою інших галактик.

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Наступного року на півночі Чилі почне свою роботу Обсерваторія імені Віри Рубін, вартістю 700 млн доларів. З її допомогою астрономи, згідно з нещодавньою заявою, збираються зібрати підказки про природу темної матерії, вивчаючи проміжки між потоками зірок, які обертаються на околиці нашої галактики, пише Space.

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Проміжки знаходяться в потоках зірок, які залишилися після того, як Чумацький Шлях розірвав на частини своєю гравітацією прилеглі галактики. Це корисні індикатори темної матерії, тобто невидимої субстанції, що пронизує Всесвіт, яка оточує більшість галактик у вигляді гало з темної матерії. Але її ще жодного разу не знаходили безпосередньо. У зоряних потоках можна знайти вплив темної матерії, вважають учені.

Астрономи кажуть, що ці зоряні потоки схожі на нитки перлів, де кожна перлина має спільну історію. Якщо знайти перлове намисто з кількома розкиданими поруч перлинами, то можна зробити висновок, що щось могло порвати нитку.

Стандартна космологічна модель, заснована на холодній темній матерії (вона має дуже слабку взаємодію зі звичайною матерією та електромагнітним випромінюванням), припускає, що темна матерія складається з більш дрібних згустків. Коли ці згустки взаємодіють з іншими структурами, то вони порушують динаміку цих структур і навіть змінюють їхній зовнішній вигляд.

У зоряних потоках ці ефекти проявляються у вигляді проміжків у зоряних слідах. Саме їх зможе побачити нова цифрова камера Обсерваторії імені Віри Рубін.

За словами вчених, зоряні потоки, які можна відрізнити від скупчень інших зірок за характерними рухами, є особливо корисними кандидатами для вивчення природи темної матерії. Їхнє розташування на околиці галактики робить їх менш сприйнятливими до взаємодій з іншими структурами, які можуть видатися впливом темної матерії.

За оцінками вчених, якщо все піде за планом, Обсерваторія імені Віри Рубін зможе виявити зоряні сліди вп'ятеро далі, ніж можуть розшифрувати сучасні телескопи, виявивши нові популяції зоряних потоків на околицях нашої галактики.

Завдяки новому телескопу вчені зможуть використовувати зоряні потоки, щоб з'ясувати, як темна матерія розподіляється в нашій галактиці, від найбільших до дуже дрібних масштабів.

Раніше вже стало відомо про те, що інженери створили унікальну цифрову камеру для нової обсерваторії з роздільною здатністю 3200 мегапікселів. На сьогоднішній день це найбільша в світі цифрова камера, як уже писав Фокус.

Вчені вважають, що з її допомогою можна буде вивчити не тільки природу темної матерії, а й темної енергії, яка надає прискорення розширенню Всесвіту.

Як уже писав Фокус, на супутнику Сатурна Мімас вчені раніше виявили рідку воду під товстою крижаною корою. Тепер же астрономи змогли з'ясувати, яким чином з'явився цей підземний океан.