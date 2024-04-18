Разгадка секрета темной материи находится в "нитях жемчуга" на краю Млечного Пути

Подсказки о природе темной материи скрываются в потоках звезд, которые остались после поглощения нашей галактикой других галактик.

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В следующем году на севере Чили начнет свою работу Обсерватория имени Веры Рубин, стоимостью 700 млн долларов. С ее помощью астрономы, согласно недавнему заявлению, собираются собрать подсказки о природе темной материи, изучая промежутки между потоками звезд, которые вращаются на окраине нашей галактики, пишет Space.

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Промежутки находятся в потоках звезд, которые остались после того, как Млечный Путь разорвал на части своей гравитацией близлежащие галактики. Это полезные индикаторы темной материи, то есть невидимой субстанции, пронизывающей Вселенную, которая окружает большинство галактик в виде гало из темной материи. Но ее еще ни разу не находили напрямую. В звездных потоках можно найти влияние темной материи, считают ученые.

Астрономы говорят, что эти звездные потоки похожи на нити жемчуга, где каждая жемчужина имеет общую историю. Если найти жемчужное ожерелье с несколькими разбросанными рядом жемчужинами, то можно сделать вывод, что что-то могло порвать нить.

Стандартная космологическая модель, основанная на холодной темной материи (она имеет очень слабое взаимодействие с обычной материей и электромагнитным излучением), предполагает, что темная материя состоит из более мелких сгустков. Когда эти сгустки взаимодействуют с другими структурами, то они нарушают динамику этих структур и даже меняют их внешний вид.

В звездных потоках эти эффекты проявляются в виде промежутков в звездных следах. Именно их сможет увидеть новая цифровая камера Обсерватории имени Веры Рубин.

По словам ученых, звездные потоки, которые можно отличить от скоплений других звезд по характерным движениям, являются особенно полезными кандидатами для изучения природы темной материи. Их расположение на окраине галактики делает их менее восприимчивыми к взаимодействиям с другими структурами, которые могут показаться влиянием темной материи.

По оценкам ученых, если все пойдет по плану, Обсерватория имени Веры Рубин сможет обнаружить звездные следы в пять раз дальше, чем могут расшифровать современные телескопы, выявив новые популяции звездных потоков на окраинах нашей галактики.

Благодаря новому телескопу ученые смогут использовать звездные потоки, чтобы выяснить, как темная материя распределяется в нашей галактике, от самых крупных до очень мелких масштабов.

Ранее уже стало известно о том, что инженеры создали уникальную цифровую камеру для новой обсерватории с разрешением 3200 мегапикселей. На сегодняшний день это крупнейшая в мире цифровая камера, как уже писал Фокус.

Ученые считают, что с ее помощью можно будет изучить не только природу темной материи, но и темной энергии, которая придает ускорение расширению Вселенной.

Как уже писал Фокус, на спутнике Сатурна Мимас ученые ранее обнаружили жидкую воду под толстой ледяной корой. Теперь же астрономы смогли выяснить, каким образом появился этот подземный океан.