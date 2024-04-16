Підтвердження від NASA. На будинок американця впав шматок сміття з МКС: що відомо (фото)

Результати розслідування можуть призвести до того, що NASA доведеться відшкодувати збитки жителю штату Флорида.

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У NASA підтвердили, що загадковий металевий предмет, який минулого місяця впав на будинок жителя штату Флорида, дійсно був викинутий з Міжнародної космічної станції (МКС), пише Space.

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Ще після того, як металевий предмет пошкодив дах будинку жителя міста Неаполь Алехандро Отеро, з'явилася версія, що це може бути уламком вантажного піддону, в якому містилося 2,9 тонни відпрацьованих батарей, що їх викинули зі станції ще в березні 2021 року.

Ще після того, як металевий предмет пошкодив дах будинку жителя міста Неаполь Алехандро Отеро, з'явилася версія, що це може бути уламком вантажного піддону, в якому містилися 2,9 тонни відпрацьованих батарей, що їх викинули зі станції ще в березні 2021 року. Фото: X (Twitter)

Ця версія знайшла підтвердження після аналізу, який провели фахівці NASA. Розслідування показало, що уламок, який впав, є частиною обладнання, яке використовується для встановлення батарей на вантажний піддон.

Розслідування засвідчило, що уламок, який упав, є частиною обладнання, яке використовується для встановлення батарей на вантажний піддон Фото: NASA

Шматок космічного сміття циліндричної форми, який прибув із космосу створений металевого сплаву під назвою інконель, заявили в NASA. Він має розмір 10 на 4 см і важить 700 грамів.

За словами представників NASA, старі нікель-гідридні батареї викинули в космос на вантажному піддоні після того, як на МКС прибули нові літій-іонні батареї для модернізації орбітальної станції. Сам вантажний піддон із батареями мав повністю згоріти в атмосфері Землі, але цього не сталося, і в NASA хочуть з'ясувати чому.

Шматок космічного сміття циліндричної форми, який прибув із космосу створений металевого сплаву під назвою інконель, заявили в NASA. Він має розмір 10 на 4 см і важить 700 грам. Фото: NASA

За словами представників NASA, буде проведено ретельний аналіз інциденту, щоб визначити причину того, що деякі уламки космічного сміття досягли поверхні Землі.

Згідно з оцінками вчених, зараз на навколоземній орбіті перебуває приблизно 36,5 тисяч уламків космічного сміття завширшки щонайменше 10 см. також там перебуває приблизно 130 млн уламків завширшки щонайменше 1 мм. Усі ці уламки становлять велику загрозу для супутників, що працюють, та інших орбітальних об'єктів, зокрема і для МКС. Річ у тім, що середня швидкість руху уламків космічного сміття становить значні 27 тисяч км/год.

Що стосується падіння уламка космічного сміття на будинок жителя США Алехандро Отеро, то він очікує повідомлень від NASA, виходячи з результатів розслідування. Річ у тім, Отеро намагається з'ясувати, хто відшкодує йому збитки. Можливо, це доведеться зробити саме NASA.

Як уже писав Фокус, головний ворог астронавтів на Місяці має крихітний розмір, але NASA придумало захист. Вчені зайнялися розробкою спеціальної електричної "мітли", яка допоможе врятувати астронавтів і обладнання від небезпечного місячного пилу. Ця технологія вже пройшла попереднє тестування в космосі.

Також Фокус писав про те, що в NASA розповіли про майбутню доставку марсіанських зразків на Землю, яка зіткнулася з непередбаченими проблемами. Місія виявилася занадто дорогою, а тому в NASA починають шукати варіанти, як зробити її дешевшою, щоб доставка зразків марсіанських каменів відбулася на початку наступного десятиліття.