Цена одной поездки на подземной вакуумной системе Loop из Лос-Анджелеса в аэропорт города может составить всего один доллар.



Об этом заявил бизнесмен Илон Маск на специальном мероприятии своей компании The Boring Company, которая занимается созданием системы.



При этом он добавил, что фактическая стоимость поездки будет зависеть от ряда факторов и, очевидно, при этом потребуется поддержка властей, передает Business Insider.

В ходе мероприятия, проходившего в пригороде Лос-Анджелеса, Маск также сообщил, что скорость движения в Loop составит до 150 миль в час (240 км/ч) и поездка длиной 11 миль (17,7 км) займет около восьми минут.





Loop планируется как сеть взаимосвязанных туннелей длиной 60 миль, по которой перемещаются отдельные капсулы, вмещающие до 16 человек. Система сможет существенно снизить транспортный поток в городе, при этом она будет бесшумной.



Ранее Фокус писал, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал разработку в Украине отечественного аналога Hyperloop, который будет называться HypeUA.