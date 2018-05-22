В Instagram теперь можно "игнорировать" посты

В Instagram появилась новая функция "игнорировать" (mute в английской версии), которая позволяет скрывать посты и истории конкретных пользователей, не отписываясь от них.
Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
Чтобы активировать новую функцию, надо нажать на значок "…" в правом верхнем углу фотографии пользователя или в его профиле.
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Отключить режим "игнорировать" можно также через профиль.
Скриншот: instagram-press.com
Аккаунт, который был скрыт, не будет получать уведомление об этом.
Напомним, о том, что Instagram начала тестировать режим mute, стало известно в апреле.
Функции, позволяющие временно или навсегда скрыть из ленты новостей посты конкретных пользователей, есть в Facebook и Twitter. Там скрытые пользователи также не получают никаких уведомлений.