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Главная » Стиль жизни » Технологии » В Instagram теперь можно "игнорировать" посты

В Instagram теперь можно "игнорировать" посты

В Instagram теперь можно "игнорировать" посты
Фото: techno.bigmir.net

Аккаунт, который был скрыт, не будет получать уведомление об этом

22.05.18 49
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В Instagram появилась новая функция "игнорировать" (mute в английской версии), которая позволяет скрывать посты и истории конкретных пользователей, не отписываясь от них.

Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Чтобы активировать новую функцию, надо нажать на значок "…" в правом верхнем углу фотографии пользователя или в его профиле.

Отключить режим "игнорировать" можно также через профиль.

Скриншот: instagram-press.com

Аккаунт, который был скрыт, не будет получать уведомление об этом.

Напомним, о том, что Instagram начала тестировать режим mute, стало известно в апреле.

Функции, позволяющие временно или навсегда скрыть из ленты новостей посты конкретных пользователей, есть в Facebook и Twitter. Там скрытые пользователи также не получают никаких уведомлений.

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