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Главная » Стиль жизни » Технологии » Китайский сверхзвуковой Темный меч шокировал США, - СМИ

Китайский сверхзвуковой Темный меч шокировал США, - СМИ

Китайский сверхзвуковой Темный меч шокировал США, - СМИ
Фото: The War Zone

Dark Sword предназначен для разведки и, возможно, нанесения ударов

06.06.18 186
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В интернете появилась первая фотография полноразмерного перспективного китайского беспилотного летательного аппарата Dark Sword ("Темный меч"), сообщает The War Zone.

Издание Business Insider полагает, что новый дрон превосходит американские аналоги и окажется "кошмаром для США".

The War Zone отмечает, что снимок стал первым убедительным доказательством реального прогресса в создании Dark Sword, работы над которым китайская корпорация Shenyang Aircraft ведет более десяти лет. Издание пишет, что новый беспилотник принципиально отличается от существующих в мире дронов, поскольку предполагает сочетание высокой маневренности и сверхзвуковой скорости с низкой радарной заметностью.

Беспилотник получил безотводный сверхзвуковой воздухозаборник, который уменьшает заметность и аэродинамическое сопротивление. Такая конструкция, в частности, используется на китайском истребителе пятого поколения Chengdu J-20 и американском F-35 Lightning II. Отдельно отмечается, что дизайн Dark Sword характерен для малозаметных летательных аппаратов.

По мнению издания, Dark Sword предназначен для разведки и, возможно, нанесения ударов, в связи с чем такие страны, как Китай, для США "стратегически гораздо опаснее", чем «бандиты-джихадисты с квадрокоптерами, способными сбрасывать самодельные гранаты".

Напомним, Китай испытал флотилию надводных роботов.

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