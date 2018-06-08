Xiaomi представила зубную щетку с 31 тысячей вибраций в минуту

Компания Xiaomi представила зубную щетку Dr Bei.
Как сообщает 4pda.ru, благодаря магнитному мотору щетка совершает 31 000 вибраций в минуту при амплитуде щетинок более 5,5 мм.
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Встроенного аккумулятора емкостью 700 мАч хватает на 21 день работы, а на полную зарядку уходит порядка 4 часов. Заряжается аксессуар через небольшую док-станцию.
Напомним, в Италии нашли зубные пломбы возрастом 13 тысяч лет. Следы лечения зубов найдены в ряде древних поселений как охотников-собирателей, так и земледельцев и скотоводов. Практически все они относятся к эпохе неолита, когда люди усовершенствовали технологии добычи и обработки пищи, что привело к расширению рациона (в частности, систематическому употреблению круп и меда) и, как следствие, распространению кариеса.