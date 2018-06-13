В период высокой активности размеры Солнца уменьшаются, - астрономы

Радиус Солнца изменяется в зависимости от цикла активности звезды.

К такому выводу пришли ученые из Технологического института Нью-Джерси и Университета Ниццы, передает Naked Science.

Астрономы провели наблюдения за сейсмическими волнами Солнца и установили, что на пике своей циклической активности оно сжимается на один-два километра.

Отмечается, что у Солнца нет стабильной твердой поверхности, поэтому установить его точные размеры очень сложно. Вращение заставляет звезду сплющиваться вдоль оси, поэтому ее полярный и экваториальный диаметр различаются на 10 километров.

Как правило, эти величины устанавливают, ориентируясь на скорость падения светимости при движении от центра Солнца к краю - примерно так, как если бы мы рассматривали его увеличенную фотографию, измеряя радиус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В июне ожидается мощная магнитная буря

В новой работе исследователи использовали данные астросейсмологии: наблюдений за сейсмическими волнами, частота которых зависит, в том числе, от размеров звезды, что позволяет их рассчитать с большей точностью. Ученые использовали результаты 21 года наблюдений сейсмических волн, проведенных космическими гелиообсерваториями SoHO и SDO. Они показали, что повышенная магнитная активность меняет величину различных слоев звезды, заставляя одни становиться более разреженными и расширяться, а другие - уплотняться и сжиматься.

Так, самые значительные изменения отмечены на глубине около пяти тысяч километров, где уменьшение радиуса в такие периоды составляет пять-восемь километров.

Однако в целом "сейсмический" размер Солнца на максимуме активности уменьшается всего лишь на один-два километра. Авторы подчеркивают, что этот результат в принципе не противоречит и предыдущему, полученному с помощью других методов: строго очерченной поверхности у Солнца все-таки нет, и астросейсмология позволяет измерить иные аспекты, связанные с его размерами.

Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что в случае гибели Солнца звездная система превратится в "гигантский светящийся пузырь" из пыли и газа.