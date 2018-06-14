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Да будет танк. Когда в Украине появится вооружение будущего
БМ "Оплот" / Фото: sq.com.ua

Да будет танк. Когда в Украине появится вооружение будущего

В ближайшем будущем в украинскую армию отправят десять танков "Оплот" в дополнение к одному уже имеющемуся. Однако это не принципиально новая модель, а лишь глубокая модернизация советского Т-80 УД. Фокус разбирался, когда в нашей стране появится проект "танка будущего"

Денис Попович - 14.06.18 1205
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В начале 2018 года Украина выполнила контракт с Таиландом на поставку танков "Оплот". Следующая партия "Оплотов" поступит в распоряжение вооруженных сил Украины.

Контракт на поставку в Таиланд 49 танков "Оплот" был заключен еще в 2009 году. С учетом климатических условий этой страны, машина была модернизирована до версии "Оплот-Т", комплектация была дополнена, например, кондиционером. Выполнение контракта шло с перебоями, вызванными российской вооруженной агрессией. Тем не менее в марте текущего года последняя партия "Оплотов" была отгружена заказчику.

Следующая партия "Оплотов" в количестве десяти штук будет отправлена в украинскую армию. Официально машина была принята на вооружение еще в 2009 году в модификации "Оплот-М". Тогда же был заключен контракт на поставку десяти танков, но из-за хронического недофинансирования оборонной сферы ВСУ получили за без малого десять лет только одну машину.

"Нота" по-украински

"Оплот" считается новейшей украинской разработкой, но в действительности это глубоко модернизированный советский танк Т-80 УД. Промежуточным вариантом между "Оплотом" и Т-80 УД стал танк Т-84, принятый на вооружение в украинской армии в 2000 году. Давайте посмотрим, существуют ли в Украине принципиально новые разработки "танка будущего".

Такие разработки есть. К примеру, это танк "Нота", история которого начинается в 1980 годах, когда Харьковское конструкторское бюро им. Морозова (ХКБМ) по собственной инициативе предложило перспективный проект танка с вынесенным 152-мм орудием. Проект был утвержден постановлением ЦК КПСС и получил название "Боксер" (Объект 477).

Один из макетов танка "Нота"

По мере продвижения работ название "Боксер" было заменено на "Молот", а "Объект-477" превратился в "Объект 477А". Однако, в связи с распадом СССР, работы над проектом были приостановлены. Возобновились они в конце 1990 годов, но уже в кооперации с РФ. Головным разработчиком оставалось ХКБМ. Именно тогда танк получил название "Нота" ("Объект 477А1").

Машина должна быть оснащена 152-мм орудием, которое может быть заменено на 140-мм натовский образец. Экипаж танка находится не в башне, а в защищенной бронекапсуле,  размещенной внутри корпуса. Управление огнем осуществляется дистанционно, используются как тепловизионные, так и оптические каналы наведения. При этом машина снабжена  мощным бортовым вычислителем, спутниковой системой навигации и даже устройством государственного опознавания целей. Лобовую проекцию танка должна защищать модульная броня толщиной до 1 м. А с учетом новейшей элементной базы, "Нота" может быть превращена в полностью роботизированный танк.

По информации из открытых источников, было изготовлено 10 опытных образцов "Ноты", семь из которых остались в Харькове, а три были направлены в Россию. Однако затем РФ вышла из участия в проекте. Сейчас восстановление такой кооперации, по понятным причинам, невозможно. Способность же Украины самостоятельно довести до завершения этот проект вызывает определенные вопросы.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что в 2017 году на военном параде по случаю Дня независимости планировалось показать ходовой макет танка "Нота". Однако в последний момент от публичной демонстрации перспективного танка было решено отказаться.

Стальной "Тирекс"

Самостоятельные разработки новой бронетехники ведут и негосударственные структуры. Например, инженерная группа (ИГ) "Арей" (ранее известна под названием ИГ "Азов"), в ноябре 2015 года показала гусеничную боевую бронированную машину "Азовец", предназначенную для уличных боев. Машина создана на базе танка Т-64, но позиционировалась, скорее, как тяжелая БМП.

Эксперты российского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) оценили "Азовец" по-достоинству, отметив, что БМП имеет очень мощное бронирование, а также два боевых модуля, способных обеспечить сектор обстрела по обе стороны машины. Каждый модуль оснащен спаренной 23-мм автоматической авиационной пушкой ГШ-23, одним 7,62-мм пулеметом ПКТ и пусковыми установками противотанковых управляемых ракет "Стугна" и "Корсар".

Тяжелая БМП "Азовец"

Экипаж "Азовца" мог следить за окружающей обстановкой не через обычные танковые триплексы, которые могут быть повреждены снайперским огнем, а с помощью расположенных по периметру корпуса видеокамер. Кстати, из-за этих видеокамер в мае 2016 года разгорелся скандал. Представители ИГ заявили, что один из "квалифицированных поставщиков" "Укроборонпрома" поставил им камеры, предназначенные для бытовых домофонов. В результате испытания танка пришлось приостановить.

Дальнейшая судьба "Азовца" сложилась печально. В октябре 2016 года его угнали. Как напомнил генеральный конструктор ООО "Инженерная группа "Арей" Сергей Степанов, это сделали бойцы полка Нацгвардии "Азов", которым специалисты ИГ в течение трех лет оказывали волонтерскую помощь. Из Киева машину перевезли в поселок Урзуф на берегу Азовского моря, где находится база полка "Азов". Там у БМП из-за неправильного обращения сгорели коробка передач и двигатель. "Теперь эта машина с четырехуровневой защитой, в которую было вложено столько времени, средств и вдохновения, мертво стоит на базе "Азова", хотя могла бы выполнять боевые задачи на передовой, где почти каждый день гибнут наши бойцы", – рассказывает Фокусу Степанов.

К слову, военный конструктор Сергей Степанов является сыном известного инженера-конструктора Николая Степанова. Он собрал возле себя команду специалистов, способных разрабатывать и делать бронетехнику для нужд силовых структур.

ИГ "Арей" испытывала проблемы не только с "азовцами". По словам Степанова, производственные мощности на киевском заводе "АТЭК", который арендует "Арей" до 1 января 2019 года, подверглись рейдерскому захвату. "Рейдеры разграбили наше оборудование, похитили военную технику и машины, которые находились на стапелях в процессе разработки. Чертежи на среднюю гусеничную гибридную платформу с электромеханической трансмиссией оказались в России, где по ним уже собирают опытный образец", – утверждает Степанов. По его словам, многочисленные обращения по этому поводу в Генпрокуратуру и СБУ не принесли результата.

Несмотря на все сложности, специалисты ИГ "Арей" закончили работу над очередным вариантом модернизации БРДМ-2, а также работают над агрегатами к танкам и тяжелым БМП. "Сделали энергоагрегат и кондиционер. Сейчас работаем над новейшей системой управления огнем и боевым модулем", – делится планами с Фокусом Степанов.

Еще одной перспективной разработкой группы является танк "Тирекс". Патент на это изделие, которое создатели называют конкурентом российской "Арматы", был опубликован в начале 2017 года. Машина создана на базе танка Т-64, однако по аналогии с той же "Арматой" и "Нотой", экипаж из трех человек перемещен из башни в бронекапсулу. При этом башня сделана "необитаемой". В ней должно быть размещено 125-мм орудие с автоматической системой заряжания и дистанционной системой управления огнем. Машина также может быть оснащена пулеметами и системами динамической защиты "Нож" и "Дуплет".

Танк T-Rex

Сотрудники ИГ "Арей" отмечают, что военные очень заинтересовались и перспективным танком "Тирекс", и тяжелой БМП, которой сейчас очень не хватает в зоне боевых действий на востоке Украины. Предполагалось, что эти машины должны были появиться в 2017-2018 годах, однако сейчас Сергей Степанов уже опасается называть какие-либо сроки. "Но мы готовы начать работу хоть сейчас", – отмечает конструктор.

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