Шойгу просит дополнительное вооружение для "высоких темпов наступления" РФ на фронте, — Reuters

По данным издания, министр обороны России приказал промышленным предприятиям сократить сроки производства, а ремонтным подразделениям — повысить эффективность работы на фронте.

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Министр обороны России Сергей Шойгу в среду отдал приказ об увеличении производства вооружений и выразил необходимость ускорения поставок для поддержки военных действий в Украине. Это произошло вскоре после того, как президент США Джо Байден подписал соглашение о новой военной помощи Киеву на сумму десятков миллиардов долларов. Об этом 1 мая пишет агентство Reuters.

Подписанный 24 апреля закон США предусматривает выделение Украине дополнительной помощи на сумму 61 миллиарда долларов, включая артиллерию, ракетные системы, противотанковые боеприпасы и амуницию. В ответ на это, Россия наращивает свои позиции вдоль 1000-километровой линии фронта, заявляя о необходимости ускорения поставок вооружений для обеспечения успеха своих операций.

На совещании с высшим военным руководством, отвечающим за "специальную военную операцию" (так в России называют войну в Украине), министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул необходимость увеличения объема и качества производимого вооружения для поддержания высоких темпов наступления.

Промышленным предприятиям было приказано сократить сроки производства, а ремонтным подразделениям — повысить эффективность работы на фронте, на востоке и юге Украины, а также в тылу.

Как пишет издание, повышение ставок в войне со стороны и Запада, и России, приводит к третьему году изнурительных боевых действий, в которых используются новейшие технологии и вооружения. Россия в настоящее время контролирует около 18% территории Украины и увеличивает свое присутствие после неудачного контрнаступления Киева в 2023 году.

Согласно директору Центрального разведывательного управления США Уильяму Бернсу, без дополнительной военной поддержки со стороны США Украина рискует проиграть в бою. Однако вмешательство США может привести к эскалации конфликта. Способность России мобилизовать сотни тысяч контрактников и увеличивать производство вооружений вызывает тревогу в США и НАТО.

Напомним, 1 мая стало известно, что ВС РФ, которые находятся в районе населенного пункта Очеретино Покровского района Донецкой области, активно продвигаются в направлении трассы Покровск — Константиновка.

Также 1 мая сообщалось, что оккупационные войска захватили два населенных пункта на Донбассе. ВС РФ захватили населенные пункты Керамик и Новокалиново Покровского района Донецкой области.