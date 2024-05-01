Шойгу просить додаткове озброєння для "високих темпів наступу" РФ на фронті, — Reuters

За даними видання, міністр оборони Росії наказав промисловим підприємствам скоротити терміни виробництва, а ремонтним підрозділам — підвищити ефективність роботи на фронті.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу в середу віддав наказ про збільшення виробництва озброєнь і висловив необхідність прискорення постачання для підтримки військових дій в Україні. Це сталося незабаром після того, як президент США Джо Байден підписав угоду про нову військову допомогу Києву на суму десятків мільярдів доларів. Про це 1 травня пише агентство Reuters.

Підписаний 24 квітня закон США передбачає виділення Україні додаткової допомоги на суму 61 мільярда доларів, включно з артилерією, ракетними системами, протитанковими боєприпасами й амуніцією. У відповідь на це Росія нарощує свої позиції вздовж 1000-кілометрової лінії фронту, заявляючи про необхідність прискорення постачання озброєнь для забезпечення успіху своїх операцій.

На нараді з вищим військовим керівництвом, яке відповідає за "спеціальну військову операцію" (так у Росії називають війну в Україні), міністр оборони Сергій Шойгу наголосив на необхідності збільшення обсягу та якості виробленого озброєння для підтримки високих темпів наступу.

Промисловим підприємствам було наказано скоротити терміни виробництва, а ремонтним підрозділам — підвищити ефективність роботи на фронті, на Сході й Півдні України, а також у тилу.

Як пише видання, підвищення ставок у війні з боку і Заходу, і Росії призводить до третього року виснажливих бойових дій, у яких використовуються новітні технології та озброєння. Росія наразі контролює близько 18% території України та збільшує свою присутність після невдалого контрнаступу Києва у 2023 році.

Згідно з директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом, без додаткової військової підтримки з боку США Україна ризикує програти в бою. Однак втручання США може призвести до ескалації конфлікту. Здатність Росії мобілізувати сотні тисяч контрактників і збільшувати виробництво озброєнь викликає тривогу в США та НАТО.

Нагадаємо, 1 травня стало відомо, що ЗС РФ, які перебувають у районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області, активно просуваються в напрямку траси Покровськ — Костянтинівка.

Також 1 травня повідомлялося, що окупаційні війська захопили два населені пункти на Донбасі. ЗС РФ захопили населені пункти Керамік і Новокалинове Покровського району Донецької області.