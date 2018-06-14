Из Одессы в Киев за 30 минут: в Мининфраструктуры договорились с Hyperloop

Министерство инфраструктуры и компания Hyperloop transportation technologies договорились о сотрудничестве в области технологий вакуумного поезда Hyperloop.

Соответсвующий меморандум был подписан Мининфраструктуры и Hyperloop 14 июня, передают Українські Новини.

Строительство Hyperloop будет дешевле и выгоднее железной дороги и авиасообщения. Об этом в четверг, 14 июня, заявил заместитель главы директората госполитики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Фарид Сафаров, передает УНИАН.

"По оценкам компаний, 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить 10 млн долларов. Это дешевле, чем строить железную дорогу. Правда, если строить подземный Hyperloop, то это увеличивает стоимость строительства раз в 8", - сказал он.

Сафаров отметил, что цена билета не просчитывалась, потому что все, кто занимается разработкой Hyperloop, больше смотрят на грузоперевозки.

"Все начнется с грузоперевозок. Пока не убедимся, что все безопасно, то на пассажироперевозки мало кто будет переходить. Но с точки зрения билета, то он будет дешевле, чем самолет и ж/д. Потому что поддерживать инфраструктуру в Hyperloop дешевле", - отметил он.

Также Сафаров сообщил, что из Одессы в Киев можно будет доехать максимум за 30 минут.

"Таким образом он сможет перевозить больше людей. К тому же поезд, который перемещается в вакууме, будет вырабатывать энергию. Это будет также источником дохода", - сказал он.

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Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян надеется, что в 2019 году удастся начать строительство тестовой площадки для украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop. Сначала предстоит получить разрешение на строительство от Илона Маска.