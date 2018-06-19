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Главная » Стиль жизни » Технологии » В Англии археологи обнаружили необычное древнее захоронение

В Англии археологи обнаружили необычное древнее захоронение

В Англии археологи обнаружили необычное древнее захоронение
Фото с сайта sciencealert.com

Мужчины были похоронены под прямым углом друг к другу в форме буквы "Т"

19.06.18 732
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В Британии на месте строительства автодороги между Кембриджем и Хантингтоном обнаружено античное захоронение, в котором покоились два мужчины с пробитыми черепами и ампутированными ниже колена ногами.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на научное издание Science Alert.

Отмечается, что ампутированные ноги были погребены вместе с мужчинами и были положены рядом с их руками.

"Мужчины были похоронены под прямым углом друг к другу в форме буквы "Т". Оба черепа были в значительной мере повреждены, но пока ученые не могут сказать, стало ли это причиной смерти или же черепа были проломлены с течением времени", - говорится в материале.

Археологи обнаружили еще одно тело на расстоянии 50 метров от захоронения. Оно представляет собой лишенный конечностей торс, который был найден в древнеримском колодце.

По словам археологов, в этом месте римляне устроили временный лагерь, направляясь на север, к Валу Адриана - оборонительному укреплению длиной 117 километров, предназначенному для защиты от набегов шотландских и других кельтских племен.

"Найденные остатки 40 керамических печей и следы интенсивного земледелия указывают на то, что лагерь был пунктом снабжения римских солдат, где использовался рабский труд", - говорится в материале.

Напомним, итальянские археологи обнаружили останки мужчины, который, предположительно, был распят на кресте, а затем похоронен без почестей на севере Италии.

Изучив останки, ученые обнаружили в пяточной кости следы отверстия, которое, по мнению исследователей, может быть свидетельством того, что мужчина был распят, "поскольку параметры дыры указывают на то, что через нее прошел гвоздь".

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