В США создан самый маленький в мире компьютер

Умы инженеров занимают не только гигантские суперкомпьютеры, но куда более компактные системы. Так, специалисты Мичиганского университета смогли построить компьютер, ширина которого составляет всего 0,3 мм, что делает его крошечным даже в сравнении с рисовым зернышком.

Об этом сообщается на сайте Мичиганского университета.

Микрокомпьютер оснащен беспроводными передатчиком и приемником, а также процессором. Обмен данными происходит с помощью света, поскольку устройство слишком мало, чтобы комплектоваться традиционной радиоантенной.

Новинка представляет собой точечный температурный сенсор. Он способен измерять температуру на крошечных участках с погрешностью в 0,1 градуса Цельсия. Мичиганские инженеры отмечают, что их разработку можно адаптировать и под выполнение других задач. Однако измерение температуры было выбрано не случайно.

Существуют исследования, показывающие, что раковые опухоли горячее нормальных тканей. Однако ученым пока не хватает доказательств, чтобы убедиться в этом наверняка. Тут на помощь и может прийти новая разработка.

"Мы используем сенсор, чтобы проследить за отклонениями температуры внутри опухолей и нормальных тканей, и использовать эти сведенья для определения успешности или бесплодности терапии", - говорит профессор радиологии и биомедицинской инженерии Гэри Лукер, который давно сотрудничает с создателями микрокомпьютера.

Инженеры видят для своей разработки и другие применения. К примеру, ее можно использовать для измерения глазного давления при диагностировании глаукомы, а также для аудио и визуальной слежки.

Впрочем, у крошечного компьютера есть и свои ограничения. Он не может хранить данные, лишившись питания. В свете этого создатели устройства даже сомневаются, стоит ли называть его компьютером. Данный вопрос они готовы отдать на усмотрение научного сообщества.

Ранее в США был представлен самый быстрый суперкомпьютер в мире. Система Summit всего за секунду способна произвести вычисления, на которые у человека ушло бы 6,3 миллиарда лет беспрерывной работы.