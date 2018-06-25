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В США создан самый маленький в мире компьютер
Фото University of Michigan

В США создан самый маленький в мире компьютер

Инженеры из Мичиганского университета построили компьютер, который выглядит крохой на фоне рисового зернышка

25.06.18 169
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Умы инженеров занимают не только гигантские суперкомпьютеры, но куда более компактные системы. Так, специалисты Мичиганского университета смогли построить компьютер, ширина которого составляет всего 0,3 мм, что делает его крошечным даже в сравнении с рисовым зернышком.

Об этом сообщается на сайте Мичиганского университета.

Микрокомпьютер оснащен беспроводными передатчиком и приемником, а также процессором. Обмен данными происходит с помощью света, поскольку устройство слишком мало, чтобы комплектоваться традиционной радиоантенной.

Новинка представляет собой точечный температурный сенсор. Он способен измерять температуру на крошечных участках с погрешностью в 0,1 градуса Цельсия. Мичиганские инженеры отмечают, что их разработку можно адаптировать и под выполнение других задач. Однако измерение температуры было выбрано не случайно.

Существуют исследования, показывающие, что раковые опухоли горячее нормальных тканей. Однако ученым пока не хватает доказательств, чтобы убедиться в этом наверняка. Тут на помощь и может прийти новая разработка.

"Мы используем сенсор, чтобы проследить за отклонениями температуры внутри опухолей и нормальных тканей, и использовать эти сведенья для определения успешности или бесплодности терапии", - говорит профессор радиологии и биомедицинской инженерии Гэри Лукер, который давно сотрудничает с создателями микрокомпьютера.

Инженеры видят для своей разработки и другие применения. К примеру, ее можно использовать для измерения глазного давления при диагностировании глаукомы, а также для аудио и визуальной слежки.

Впрочем, у крошечного компьютера есть и свои ограничения. Он не может хранить данные, лишившись питания. В свете этого создатели устройства даже сомневаются, стоит ли называть его компьютером. Данный вопрос они готовы отдать на усмотрение научного сообщества.

Ранее в США был представлен самый быстрый суперкомпьютер в мире. Система Summit всего за секунду способна произвести вычисления, на которые у человека ушло бы 6,3 миллиарда лет беспрерывной работы.

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