Tesla справилась. Объем выпуска Model 3 вышел на запланированный уровень

Tesla не раз промахивалась по производственным целям, связанным с Model 3. Однако на сей раз компания все же сумела достичь поставленной задачи. Она собиралась вывести объем производства Model 3 на отметку 5000 автомобилей в неделю до конца июня, и в ночь на 1 июля планка была взята.

Об этом сообщает The Verge.

Вскоре после того, как разошлась весть об этом, глава компании Илон Маск поделился в Twitter и другими цифрами. Он написал, что команде Tesla удалось выпустить 7000 автомобилей за 7 дней. Вероятно, в это число входит не только Model 3, но и другие модели американского бренда.

7000 cars, 7 days

♥️ Tesla Team ♥️ — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2018

Ранее компания ставила перед собой задачу вывести объем производства Model 3 на уровень 5000 авто в неделю к концу 2017-го, но не справилась с ней. Цель еженедельно выпускать по 2500 экземпляров модели в первом квартале текущего года также не была достигнута. Теперь перед автопроизводителем стоит не менее сложная задача. Tesla предстоит удержать взятый темп.

В последнее время компанию все больше окружали негативные новости. Сперва ей пришлось объявить о сокращении 9% сотрудников, а это несколько тысяч человек. Затем в рядах Tesla был выявлен саботажник, обвиняемый в краже деликатной информации и передаче ее третьим сторонам.