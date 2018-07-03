Россия готова создать "альтернативный интернет"

В МИД страны заявили о технической готовности к этому

Россия может создать альтернативный интернет. Воспользоваться им страна якобы сможет при неблагоприятном сценарии.

Об этом заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев, передает ТАСС.

По его словам, технические, финансовые, интеллектуальные и "все остальные возможности для этого имеются".

"К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов. Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета", — говорит Рогачев.

Напомним, в ноябре 2017 года президент России Владимир Путин одобрил предложение Совета безопасности по созданию отдельного интернета для стран БРИКС и поручил разработать автономные системы управления интернетом, которые бы избавили сеть от "доминирования" США и ряда стран Европейского союза.