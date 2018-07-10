Ученые часто предупреждают об угрозах, которые таит в себе таяние ледников, но воочию увидеть последствия этих процессов приходится нечасто. Благодаря исследователям из Нью-Йоркского университета такой шанс представился. Они сняли на камеру, как от ледника Хельхейм в Гренландии откалывается огромный айсберг. Отснятый материал был опубликован в Сети.

Об этом пишет IFLScience.

Айсберг насчитывает 6 километров в длину. Весь процесс откалывания длился 30 минут, но в ролике, опубликованном исследователями из Нью-Йорка, его ужали до 90 секунд.

"Понимание того, как откалываются айсберги, чрезвычайно важно для симуляций, поскольку это помогает лучше оценить повышение уровня моря, - говорит Дениз Холланд из Нью-Йоркского университета. – Чем лучше мы будем понимать, что происходит, тем более точные симуляции климатических изменений мы сможем построить".

Ранее ученые опубликовали масштабное исследование, посвященное таянью ледников в Антарктиде. Они выяснили, что за минувшие 25 лет континент потерял 2,7 триллиона тонн льда, что привело к повышению уровня моря на 8 миллиметров.